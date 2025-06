Duván Vergara se fue del América con amargura: “Quise homenajearlo, pero me insultaron”

Jorge 'Polilla' Da Silva, técnico del América de Cali, ofreció una rueda de prensa cargada de sinceridad tras el empate 1-1 frente aIndependiente Medellín, en la última jornada de la Liga BetPlay I-2025. En sus declaraciones, el uruguayo se refirió a las críticas que recibió por sustituir a Duván Vergara, quien jugó su último partido con la camiseta escarlata antes de ser anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Racing de Avellaneda.

“Fueron injustas muchas críticas, sin analizar, sin ver y sin profundizar los temas. Quedé tremendamente sorprendido y triste cuando hago el cambio de Duván. Lógicamente no era un cambio táctico, era para el reconocimiento a un jugador que fue campeón en el club, que es muy querido por la gente y quedaban dos minutos”, explicó Da Silva, notablemente afectado por los reclamos desde la tribuna.

El traspaso de Vergara a Racing forma parte de un acuerdo entre clubes que sirvió como parte de pago por la transferencia de Juan Fernando Quintero desde el club argentino al América. En los próximos días se hará oficial su llegada al conjunto de Avellaneda.

Pese a que el partido no definía mayor cosa para los rojos, más allá de la reclasificación, la afición no entendió la decisión del técnico y reaccionó con silbatinas e insultos. “La gente insultando porque lo sacaba en un partido en el que prácticamente no nos estábamos jugando nada… Era para que se fuera aplaudido un ídolo del club. Y todos puteándome a mí”, añadió Da Silva.

Jorge 'Polilla' da Silva, director técnico de América de Cali, en un partido de la Liga BetPlay I-2025 Twitter de América de Cali

El entrenador uruguayo también dejó entrever su desgaste y la incomodidad que ha sentido en este tramo final de su ciclo. “Me estoy comiendo hasta puteadas por ser buena gente y darle un ‘premio’ a un jugador que quiero mucho y que se lo merecía. Pero no me puedo poner a explicarle los cambios al hincha”.

La salida de Jorge Da Silva del América parece inminente. Las próximas horas serán clave para definir su continuidad, pero todo indica que el empate frente al Medellín fue su último partido al frente del equipo caleño.