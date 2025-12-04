Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Atención: Falcao García, a punto de volver a jugar; él mismo sorprendió con el anuncio

Atención: Falcao García, a punto de volver a jugar; él mismo sorprendió con el anuncio

El experimentado delantero aclaró que no se ha retirado de las canchas y hasta se atrevió a dar la fecha en la que estaría de regreso a la actividad profesional.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 4 de dic, 2025
Radamel Falcao García, cerca de volver a jugar; no se ha retirado de su carrera profesional.jpg
Radamel Falcao García, ya tiene fecha a la vista para su regreso.
Foto: @Falcao.

