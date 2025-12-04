Atención: Falcao García, a punto de volver a jugar; él mismo sorprendió con el anuncio

Radamel Falcao García, de 40 años de edad, avisó que no le ha puesto punto final a su carrera como futbolista profesional, pese a que se quedó sin equipo durante el segundo semestre de 2025, tras su salida de Millonarios.

El famoso ‘Tigre’, que en los últimos meses ha dedicado su tiempo a atender compromisos familiares, comerciales y sociales, hizo el anuncio en la antesala del sorteo de grupos del Mundial 2026, ceremonia a la que fue invitado como parte del grupo de leyendas internacionales de la FIFA.

Fue así como aprovechó para decir que sigue en constante actividad física porque su retorno a los estadios estaría más cerca de lo que se cree, pese a que su nombre no ha vuelto a sonar en el mercado de pases.



Falcao García anuncia que está muy cerca de volver a jugar

El atacante samario dio la noticia en declaraciones emitidas el jueves 4 de diciembre por Noticias Caracol, medio en el que apareció asegurando que se está alistando para volver a jugar.

“Me estoy entrenando, sigo preparándome, para ver si en enero (de 2026) me decido y continúo jugando”, aseveró.



En video, sus palabras (desde el minuto 1:13):

#FalcaoGarcía habló en la previa del sorteo del #Mundial2026 🏆 y compartió su opinión de lo que podría suceder con la #SelecciónColombia 🇨🇴 #GolCaracol ⚽ pic.twitter.com/2z8FeTDKDF — Gol Caracol (@GolCaracol) December 4, 2025

Es decir, el goleador histórico de la Selección Colombia estaría a un mes de enrolarse en un nuevo club, del cual no dio pistas, pero con el que seguramente está negociando su vinculación.

Hasta el momento, García se ha mostrado en sus redes sociales recorriendo varias partes del mundo con su esposa e hijos, recibiendo homenajes de equipos por los que pasó, como Porto de Portugal y Atlético de Madrid de España, y ejercitándose de manera individual.

Lo cierto es que de haber una contratación en camino, esta se ha manejado con total discreción, pues muchos ya daban al artillero como retirado del profesionalismo.