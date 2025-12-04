Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Falcao: "Estoy muy ilusionado con Colombia para el Mundial 2026, espero le toque un buen grupo"

Falcao: "Estoy muy ilusionado con Colombia para el Mundial 2026, espero le toque un buen grupo"

El goleador histórico de la Selección Colombia charló con 'Noticias Caracol' previo al sorteo de la Copa del Mundo 2026, en el que hay expectativa entre los hinchas en nuestro país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Radamel Falcao, en su etapa en la Selección Colombia
Radamel Falcao, en su etapa en la Selección Colombia
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad