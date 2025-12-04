Falcao: "Estoy muy ilusionado con Colombia para el Mundial 2026, espero le toque un buen grupo"

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington, donde la Selección Colombia tendrá acción y espera conocer a sus rivales en la fase de grupos.

Uno de los invitados de honor de la FIFA que estará en la ceremonia es el delantero colombiano Radamel Falcao García, quien se refirió en ‘Noticias Caracol’ sobre lo que espera para la Selección Colombia en la cita orbital.

“Acompañando esto junto con otros exjugadores, esperamos que el sorteo sea a favor de Colombia y podamos tener un buen grupo y buenas plazas. Colombia está evolucionando, creciendo como en todo proceso y estoy muy ilusionado con esta selección”, dijo en primera instancia el samario.

En cuanto a su futuro, el ‘Tigre’ dijo: “Me estoy entrenando y preparándome para ver si en enero me dedico y continúo jugando”.



Publicidad

¿A qué hora será el sorteo del Mundial 2026

Trofeo del Mundial 2026 Foto: X/@FIFAWorldCup

Este viernes 5 de diciembre, la Selección Colombia conocerá a sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El sorteo se realizará a las 12:00 p. m. (hora colombiana) y podrá seguirse a través de Caracol Televisión, DITU, www.golcaracol.com y la señal principal de Gol Caracol en YouTube. La transmisión comenzará a las 11:00 a. m.



Bombos para el sorteo del Mundial

La Selección Colombia se encuentra en el bombo 2, por lo que podría enfrentarse tanto a grandes potencias como a alguno de los países anfitriones.



Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes Intercontinentales.

Los repechajes de la UEFA la juegan 16 equipos divididos en cuatro rutas, cada una de cuatro equipos. De cada ruta sale un ganador que clasifica al Mundial. Las semifinales se disputan a un solo partido el próximo 26 de marzo, y las finales a un solo partido el 31 de marzo.

Publicidad

• Ruta A: Gales o Bosnia y Herzegovina - Italia o Irlanda del Norte

• Ruta B: Ucrania o Suecia - Polonia o Albania

• Ruta C: Eslovaquia o Kosovo - Turquía o Rumanía

• Ruta D: República Checa o Irlanda - Dinamarca o Macedonia del Norte

El repechaje intercontinental lo disputan en México seis equipos divididos en dos rutas, y otorga un cupo directo al Mundial al primer clasificado de cada ruta. Las semifinales a un solo partido se jugarán el 26 de marzo y la final también a partido único el 31 de marzo.

Los partidos se disputarán entre: Nueva Caledonia o Jamaica - RD Congo. Y Bolivia o Surinam - Irak.