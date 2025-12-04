Lionel Messi escogió al mejor técnico de su laureada carrera; no es Scaloni

Lionel Messi nombró al mejor técnico que ha conocido en el mundo del fútbol. El argentino, en charla con 'ESPN', nombró a Pep Guardiola como el entrenador que considera superior a todos los demás, y también se refirió a la selección de Argentina, de cara al próximo Mundial.

'Leo' podría ganar un nuevo título este sábado, con el Inter Miami frente al Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup. Pero antes de ese duelo decisivo, el exjugador del PSG expresó toda su admiración por Guardiola, uno de los técnicos con el que vivió momentos inolvidables en su etapa en el Barcelona. "Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores... es muy completo. Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos".

De la mano del DT español, Messi ganó 14 trofeos (3 ligas, 2 Champions League, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes), por lo que su unión fue una de las más exitosas de la historia del fútbol. Además, durante su tiempo juntos lograron una marca muy especial, en 2009 consiguieron el 'sextete', los seis títulos en un año natural.



Por otro lado, la estrella del Inter de Miami se refirió a cómo ve a la combinado 'albiceleste', que irá en búsqueda de repetir la conquista del Mundial en el próximo año. "La selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear. Después, por pequeños detalles puedes quedar fuera, un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar y quedaste eliminado, perder en los penaltis...", afirmó de la cita orbital.

Pep Guardiola y Lionel Messi celebran una victoria sobre Real Madrid, cuando estaban en Barcelona AFP

De igual manera, defendió nuevamente su consagración en Qatar, que fue criticada por algunos aficionados al deporte rey. "Nosotros, tanto contra Holanda como contra Francia fuimos muy superiores y terminamos yendo a los penales; después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez) que nos hizo ganar, pero puede ser que llegues a los penaltis y no ganes. Es muy difícil conseguir un Mundial", concluyó.

Por ahora, el astro de 38 años estará pendiente de los rivales de la 'albiceleste' que se conocerán este viernes 5 de diciembre en el sorteo del Mundial 2026 que se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C., y que se podrá observar desde las 11:00 a.m. (hora de Colombia) por la señal principal de Caracol Televisión, Ditu, www.golcaracol.com y el canal de YouTube de Gol Caracol.