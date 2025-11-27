El argentino que casi arruina la carrera de Falcao García, se arrepiente 17 años después

Radamel Falcao García se encuentra sin equipo tras su salida de Millonarios, club con el que jugó durante el primer semestre de 2025. De momento, el goleador histórico de la Selección Colombia está atendiendo compromisos comerciales mientras define su futuro deportivo.

En su paso por el conjunto ‘embajador’, García Zárate disputó 29 partidos en todas las competiciones y registró 11 goles, dejando una huella importante entre la afición capitalina.

“Tuve tres jugadas para ir a lastimarlo”

Falcao García durante su paso por River Plate AFP

Sin embargo, esta vez Falcao es noticia no por su presente, sino por las declaraciones de Sebastián ‘Gallego’ Méndez, exjugador y actual entrenador argentino, quien en 2019 pasó por el banquillo del Cúcuta Deportivo.



Méndez tiene una historia muy particular con el ‘Tigre’. En mayo de 2008, River Plate y San Lorenzo se enfrentaron por los octavos de final de la Copa Libertadores, en un duelo en el que Falcao realizó una fuerte entrada sobre el ‘Gallego’, quien en ese entonces defendía la camiseta del equipo azulgrana.

El argentino sufrió una fractura del platillo tibial externo en la rodilla derecha, lesión que lo dejó fuera de gran parte de la temporada. El incidente generó molestia en el plantel de San Lorenzo, cuyos jugadores criticaron públicamente al colombiano por la acción.

La tensión continuó semanas después. El 31 de mayo de 2008, River y San Lorenzo volvieron a verse las caras en el fútbol argentino, en un ambiente cargado por la lesión de Méndez. Ese día, el defensor fue con todo contra Falcao y le propinó una patada en la espalda que le costó la expulsión inmediata.

Diecisiete años después, el extécnico del Cúcuta recordó la polémica jugada en una entrevista con 'ESPN'.

"Me fracturó. Me fracturó el platillo tibial. Tenía la pierna caliente, cuando llegué al vestuario me sacaron tres jeringas de sangre y pensé que me retiraba. Pensé que no jugaba más", dijo inicialmente Méndez.

Y añadió: "Tuve tres jugadas, me acuerdo, en el partido para ir a lastimarlo. Si él recibía, le podía pegar en el gemelo y se me salió la cadena en el último momento. Es una locura, me parece una estupidez ahora que lo veo. Hice una estupidez, lo podía haber lastimado también. Si lo agarraba mejor, lo lastimaba feo y me hubiese arrepentido muchísimo", confesó el exdefensor.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y Falcao continuó su carrera sin inconvenientes, siendo transferido un año después al Porto a cambio de cinco millones de euros.