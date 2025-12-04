River Plate, que se olvide de Sebastián Villa; hay dos clubes millonarios que lo persiguen

Luego de coronarse campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, todo indica que Sebastián Villa tendrá nuevo equipo en 2026, donde espera ser tenido en cuenta por el entrenador de la Selección Colombia.

El exjugador del Deportes Tolima ha sido vinculado con varios clubes del fútbol argentino, e incluso se especuló con un interés de River Plate por ficharlo, ante el interés del cuerpo técnico que lidera Marcelo Gallardo.

¿Campeón de Copa Libertadores interesado en Sebastián Villa?

En los últimos días se han intensificado los rumores relacionados con que Sebastián Villa no solo dejaría las filas de ‘la Lepra’, sino que también saldría de Argentina para llegar a Brasil, donde es pretendido por dos gigantes.

De acuerdo con la información de ‘TyC Sports’, dos campeones de Copa Libertadores tienen en el radar a Sebastián Villa.

“La salida del ex jugador de Boca deja la vara muy alta para el futuro inmediato de Independiente. El futbolista de 29 calendarios, considerado uno de los mejores de la temporada dentro del fútbol argentino, eligió un salto en su carrera profesional y su destino parece estar fuera del país. Flamengo y Gremio hicieron saber su interés, aunque desde las entrañas de la institución afirman que solo se sentarán a dialogar por una cifra cercana a los 15.000.000 de dólares”, apuntó el medio citado.

De llegar a alguno de los dos equipos, el antioqueño de 29 años tendría participación internacional en 2026, dado que Gremio jugará la Copa Sudamericana, mientras que Flamengo defenderá el título de la Copa Libertadores, una vitrina ideal para buscar un cupo al Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.



Números de Sebastián Villa

En la presente campaña con Independiente Rivadavia, el extremo ‘cafetero’ disputó un total de 38 partidos, con registro de seis goles y 10 asistencias en 3.351 minutos en cancha.