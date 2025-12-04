Malas noticias para el Real Madrid; otra figura se une a la enfermería por largo rato

El inglés Trent-Alexander Arnold, lateral derecho del Real Madrid, estará de baja, según pudo saber EFE de fuentes del club, más de dos meses tras confirmarse con las pruebas médicas que sufre una “ lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda”.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda”, informó el club en un comunicado en su página web.

Un Trent que vivía su mejor momento desde que llegó al Real Madrid, el 12 de junio. Cuatro titularidades consecutivas, una racha que se cortó de forma abrupta en San Mamés este miércoles, al marcharse lesionado en el minuto 54.



Un papel importante dentro del equipo tras superar una larga lesión muscular, en el bíceps femoral en la pierna izquierda, que le tuvo alejado de los terrenos de juego del 16 de septiembre al 26 de octubre.

El inglés volvió al equipo paulatinamente, cogiendo ritmo en los entrenamientos hasta poder disfrutar ya de sus primeros minutos en Anfield -10-, la que fue su casa desde canterano, y Vallecas -8-.

Tras esto, llegó un parón de selecciones que el lateral derecho aprovechó para trabajar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con el objetivo de recuperar su mejor estado de forma. Lo consiguió, encadenó cuatro partidos de inicio, pero una lesión le volverá a tener apartado de los terrenos de juego más de dos meses.

Trent Alexander-Arnold se lesionó con el Real Madrid Foto: AFP

Es decir, Trent se perderá unos ocho partidos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España, la fase liga de la ‘Champions’ y las rondas que vaya avanzando el Real Madrid de Copa del Rey hasta el mes de febrero.

Esta baja, junto a un Carvajal que aún se recupera de una artroscopia en la rodilla derecha y que volverá en 2026, dejan de nuevo a Xabi Alonso sin lateral derecho de la primera plantilla y se reabre la opción de que el uruguayo Fede Valverde ocupe dicha demarcación.



Camavinga es duda contra Celta de Vigo

El francés Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo, tras hacerse daño en el partido del miércoles ante el Athletic Club, y es duda para la visita del Celta de Vigo el domingo al Santiago Bernabéu.

Según pudo saber EFE de fuentes del club, el galo, quien pidió el cambio en el minuto 69 por dolor en la articulación, las pruebas médicas a las que se sometió este jueves detectaron un esguince leve de tobillo y serán las pruebas a las que se someta el sábado las que determinen su disponibilidad.

Un Camavinga que ya estuvo de baja en el inicio de temporada durante 37 días por un esguince en el tobillo derecho.