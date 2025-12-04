Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Malas noticias para el Real Madrid; otra figura se une a la enfermería por largo rato

Malas noticias para el Real Madrid; otra figura se une a la enfermería por largo rato

Pese a la victoria de este miércoles 3-0 frente al Athletic Bilbao, el 'merengue' informó de una baja que le dejó el partido y que hará cambiar sus planes para los próximos meses.

Por: EFE
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Real Madrid, celebrando uno de los goles contra el Athletic Bilbao
Real Madrid, celebrando uno de los goles contra el Athletic Bilbao
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad