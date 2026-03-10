James Rodríguez y un paso para su debut con Minnesota; se va confirmando su anuncio en las redes

Minnesota United viene de perder 3-1 en su visita al Nashville en lo que fue la primera derrota del equipo en la actual temporada de la MLS, en un encuentro en el que estuvo ausente James Rodríguez, por lesión. Pero todo apunta que el debut del mediocampista colombiano está listo y programado, tal y como lo hacen saber desde Estados Unidos.

El periodista Andry Greder fue el encargado de dar las novedades sobre la actualidad del cucuteño, quien en las últimas horas en una transmisión con el streamer Pelicanger y la Kings League, había mencionado que le tocaba jugar este fin de semana y con eso se estrenaría en el balompié norteamericano.



James Rodríguez y la fecha de su debut con Minnesota United

El citado comunicador estadounidense informó que el colombiano "participó plenamente en la sesión de entrenamiento al aire libre el martes en el dinámico Blaine; Michael Boxall (aductor) permaneció fuera después de perderse el partido de Nashville el sábado", detalló sobre el reporte médico, las bajas y altas para el siguiente compromiso en la MLS.

Con ese panorama James Rodríguez está listo para comenzar oficialmente su nueva etapa con el Minnesota United, tras tres partidos en los que en dos no fue convocado, y en uno estuvo todo el compromiso en el banquillo de suplentes.

Update: James Rodriguez was a full participant in #MNUFC outdoor training session on Tuesday in brisk Blaine; Michael Boxall (adductor) remained out after missing Nashville match Saturday; Mauricio Gonzalez trained for first time with #Loons and had nice finishes in 7v7 games. — Andy Greder (@andygreder) March 10, 2026

Este domingo el Minnesota United visitará al Vancouver Whitecaps, elenco en el que milita el alemán Thomas Muller. El duelo está programado para las 3:30 p.m. (hora colombiana), por la fecha 4 de la Major League Soccer.



El propio James Rodríguez afirmó en las últimas horas que "el próximo fin de semana, juego el domingo, así que no voy poder estar (pendiente de la Kings League). Contra el equipo de Thomas Muller. Está bueno esto acá", confirmando que está listo para saltar a la cancha en el nuevo reto en el fútbol internacional, tras su salida en noviembre del León, de México.

Estas son buenas noticias de cara a la doble jornada de partidos preparatorios de la Selección Colombia contra Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo, respectivamente, que se verán como siempre por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com. La lista de convocados del técnico argentino Néstor Lorenzo se daría a conocer entre el 17 y el 19 del presente mes, para que luego los jugadores viajen a territorio norteamericano, donde se disputarán dichos compromisos.