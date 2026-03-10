Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Champions League

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Champions League

El Santiago Bernabéu será testigo, una vez más, del enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City, esta vez por la ida de los octavos de final de la Champions League. ¡Prográmese!

Por: AFP
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Real Madrid recibe al Manchester City este miércoles en la Champions League.
Real Madrid recibe al Manchester City este miércoles en la Champions League.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad