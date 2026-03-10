Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Champions League

¿Puede el Real Madrid sobrevivir al Manchester City en la Champions League sin Kylian Mbappé? Autor de 38 goles en todas las competiciones, la baja del francés marca los octavos de final que comienzan este miércoles en el Santiago Bernabéu, un duelo convertido en un clásico europeo del siglo XXI.

Será el octavo capítulo de esta nueva rivalidad desde 2012. En el último precedente, en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu. Pero fue el equipo 'blanco' el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el 'play-off' de la temporada pasada y en cuartos de final del 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15º título continental.

- Una enfermería a reventar -

El curso pasado desequilibró la eliminatoria un triplete de Mbappé (3-1) en la vuelta disputada en Madrid. Esta vez el delantero estará en las gradas, ausente por un esguince en la rodilla izquierda.

Mbappé encabeza una larga lista de jugadores en la enfermería. Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Éder Militão, Dani Ceballos, David Alaba y Álvaro Carreras, el último en incorporarse, este lunes por una lesión en el gemelo derecho.



Real Madrid se impuso al Celta de Vigo en la Liga de España. AFP

El City parte como favorito en la serie

Debilitado e irregular, el Real Madrid deja esta vez el cartel de favorito al City, reforzado en el último mercado con Antoine Semenyo y Marc Guéhi, además de recuperar al Balón de Oro 2024 Rodri tras un largo proceso de recuperación.

"Finalmente Rodri está encontrando su forma, como deseábamos desde hace mucho tiempo... Paso a paso está mejorando, todo el mundo lo sabe", dijo Guardiola sobre su guía en el centro del campo.

Con Álvaro Arbeloa en el banquillo desde mediados de enero en sustitución de Xabi Alonso, el Real Madrid no consigue encadenar buenos resultados y calidad en su juego.

Quizás su mayor acierto ha sido ayudar al extremo Vinícius a recuperar su mejor versión.

Con dos goles, el brasileño fue determinante en el triunfo (1-0 y 2-1) del Real Madrid sobre el Benfica de José Mourinho en la repesca, un duelo marcado por su acusación de insultos racistas proferidos por el argentino Gianluca Prestianni en la ida.

Manchester City derrotó 2-1 al Liverpool en la Premier League Foto: AFP

- Vinícius "cansado", Haaland fresco -

Vinícius dijo haberse sentido "un poco cansado" tras la victoria ante el Celta de Vigo en La Liga el viernes (2-1), después de que el equipo se haya apoyado mucho en su rendimiento en los últimos encuentros.

Mas desahogado, el técnico del City Pep Guardiola dio descanso a su delantero franquicia Erling Haaland en la victoria 3-1 de su equipo ante el Newcastle en la FA Cup el fin de semana.

El estratega español podría tratar de explotar las debilidades defensivas de Trent Alexander-Arnold, ahora que el internacional inglés ha empezado a ser titular con más regularidad.

En declaraciones a su club, Guardiola desveló el mensaje que transmite a sus futbolistas: "Ser quienes somos como equipo. Esa es la mentalidad principal que debes tener y que los jugadores conocen en todo momento".

"Ese siempre ha sido mi enfoque cuando jugamos en los escenarios más grandes contra los grandes equipos", añadió.

Ante la adversidad de la situación, Arbeloa hizo un llamamiento a la afición madridista, que en algunos momentos de la temporada ha sido crítica con sus propios jugadores, para que impulse al equipo frente al City.

"Los necesitamos, los necesitamos el miércoles, y ellos lo saben mejor que nadie", dijo. "Es una noche de Champions contra un rival muy duro, uno de los clubes más grandes del mundo del fútbol ahora mismo".



