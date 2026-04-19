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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich, con un Luis Díaz inmenso, se coronó campeón de Bundesliga; venció 4-2 al Stuttgart

Bayern Múnich, con un Luis Díaz inmenso, se coronó campeón de Bundesliga; venció 4-2 al Stuttgart

Luis Díaz gritó campeón anticipado este domingo con el contundente e impresionante Bayern Múnich de Kompany. El colombiano hace historia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Bayern Múnich vs. Stuttgart
Acción de juego entre Bayern Múnich vs. Stuttgart
AFP

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