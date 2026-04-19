Bayern Múnich, con un Luis Díaz inmenso, se coronó campeón de Bundesliga; venció 4-2 al Stuttgart

Este domingo 19 de abril quedará en la historia del colombiano Luis Díaz, consiguiendo su primer título de Bundesliga y el segundo trofeo con la camiseta del Bayern Múnich, tras vencer 4-2 al Stuttgart en el Allianz Arena, y con eso sumar tres puntos más y ser inalcanzable en la tabla de posiciones de la Liga de Alemania.

A pesar de un susto al comenzar perdiendo, el equipo bávaro contó con un 'Lucho' inspirado en los 45 minutos que disputó, dando dos asistencias para los goles de Nicolás Jackson y Aphonso Davies. Las otras anotaciones fueron de Raphael Guerreiro y Harry Kane. Para los visitantes marcaron Chris Fuhrich y Chema Andres.

El colombiano Luis Díaz, junto a Joshua Kimmich, fueron los únicos titular habituales que estuvieron desde el arranque del compromiso, este domingo, pero para la segunda parte el técnico Vincent Kompany decidió darle descanso al guajiro, pensando en los compromisos que se le avecinan en las semifinales de la Copa de Alemania y la Champions League.

Con el resultado de este domingo Bayern Múnich quedó con 79 puntos, 15 unidades más que su escolta que es el Borussia Dortmund, a falta de cuatro fechas para el final de la Bundesliga, por lo que con eso se confirmó al elenco bávaro como el campeón, una vez más.



Luis Díaz y Nicolas Jackson celebran gol con Bayern Múnich AFP

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Con el título de la Liga de Alemania, el colombiano Luis Díaz ya consiguió su segundo trofeo en su estadía con la camiseta del elenco de Baviera, ya que al inicio de temporada marcó un gol y se quedó con la Supercopa de Alemania.

Además, 'Lucho' y compañía aún pueden conseguir dos campeonatos más, ya que están en semifinales de la Copa de Alemania frente al Bayer Leverkusen y en 'semis' de Champions League contra el PSG, por lo que podrían ampliar su palmarés en esta campaña.