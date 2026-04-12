Luis Díaz, entre las “súper estrellas” que jugarán en México, en el Mundial 2026; hay top 10

El Mundial 2026 está a 60 días de comenzar en Estados Unidos, México y Canadá, y nuestra Selección Colombia sigue generando expectativa a pesar de sus dos recientes derrotas 3-1 con Francia y 2-1 con Croacia, todo por los grandes nombres que hay en el equipo, especialmente con las miradas puestas en Luis Díaz, quien está brillando con el Bayern Múnich.

En territorio manito hay emoción por tener a varias figuras del balompié internacional, y por eso, en 'MedioTiempo' no dudaron en escribir que "los mexicanos podrán saber qué grandes jugadores podrán ver de cerca al menos en la fase de grupos y así vivir de cerca no solo la pasión de la cita mundialista, sino también el mejor fútbol de todos. Por eso, repasaremos la lista de las 10 grandes estrellas que pisarán tierra mexicana de manera asegurada".



Luis Díaz, entre los futbolistas estrellas que jugarán en México

En el top 10 realizado por el citado medio anteriormente, incluyeron al guajiro y otros dos jugadores colombianos, entre las figuras que los hinchas esperan ver en los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"Lamine Yamal (España), Pedri (España), Ferran Torres (España), Federico Valverde (Uruguay), Darwin Núñez (Uruguay), Heung-Min Son (Corea del Sur), Kang-In Lee (Corea del Sur), Luis Díaz (Colombia), James Rodríguez (Colombia), Luis Javier Suárez (Colombia)", son los nombres de las estrellas que estarán en territorio manito, con el nombre de tres de los nuestros.

Eso sí, aunque James y Suárez son reconocidos, el que acapara las miradas es 'Lucho', de quien destacaron en México que "el atacante es una de las visitas más esperadas para los amantes del fútbol. La figura indiscutida de su selección quiere demostrar toda su capacidad en una cita mundialista tras ganarse todas las miradas en el fútbol europeo tras su paso por el Liverpool de Inglaterra y, actualmente, el temible Bayern Munich de Alemania".



Luis Díaz, figura de la Selección Colombia - Foto: FCF

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Por su parte, sobre el capitán y '10' de la Selección Colombia, puntualizaron en que "este es un caso particular, ya que la historia y leyenda de James habla por sí sola. Sin embargo, el talentoso enganche colombiano ha tenido un reciente paso por la Liga MX, por lo que la expectativa por verlo en territorio local no es tan grande como en los casos anteriores".

Para terminar, ya en el caso de Luis Javier Suárez y su racha goleadora en Europa, escribiendo que "es uno de los delanteros latinoamericanos del momento es el actual jugador del Sporting Lisboa de Portugal. A sus 28 años, se encuentra en el momento exacto para llevar a la selección Colombia a lo más alto del fútbol mundial".



¿Cuándo juega la Selección Colombia en México en el Mundial 2026?

La 'tricolor' tendrá dos partidos en territorio manito en la fase de grupos. El primero será el 17 de junio frente a Uzbekistán, a las 9:00 p.m. en el estadio Azteca, en la Ciudad de México. Luego, por la fecha 2 del grupo K, el combinado nacional dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo se verá cara a cara con la República Democrática del Congo, el 23 de junio, también a las 9:00 p.m., pero en el estadio Akron, en Guadalajara.