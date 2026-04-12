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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz, entre las “súper estrellas” que jugarán en México, en el Mundial 2026; hay top 10

Luis Díaz, entre las “súper estrellas” que jugarán en México, en el Mundial 2026; hay top 10

En territorio manito están a la expectativa por las grandes figuras del fútbol internacional que estarán en su país en los partidos del Mundial 2026, y en la lista aparecen tres colombianos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Luis Díaz Selección Colombia
Luis Díaz en partido de la Selección Colombia - Foto:
FCF

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