Bayern Múnich vs Brujas EN VIVO; hora y TV para ver el partido de Luis Díaz en Champions League

Bayern Múnich tendrá su tercer partido de la Champions League en la búsqueda de una victoria más y volver al liderato de la tabla de posiciones de la fase liga, por lo que de la mano de Luis Díaz, Harry Kane, y compañía tienen en la mira al Brujas, de Bélgica.

Este miércoles el estadio Allianz Arena recibirá el duelo frente al cuadro belga, desde las 2:00 p.m., para seguir con su racha de invicto en este arranque de la temporada en Europa, sin conocer la derrota ni en los torneos en Alemania, ni en la Liga de Campeones.



Fecha: miércoles 22 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania)

Transmisión: ESPN y Disney Plus

Además, el partido contra Brujas será un nuevo reto para el colombiano Luis Díaz, quien aún no ha podido marcar gol con los bávaros en esta competencia, a pesar de jugar los dos más recientes duelos frente al Chelsea y el Pafos.

Desde Alemania informan que la zona ofensiva del Bayern Múnich estaría integrada por 'Lucho', acompañado de Nicolás Jackson, Harry Kane y Michael Olise, que vienen estando finos desde que los juntaron para la presente temporada.



Bayern Múnich y la noticia antes del partido de Champions League

El Bayern Múnich anunció este martes la ampliación del contrato de su entrenador, el belga Vincent Kompany, por dos años, hasta junio de 2029, según un comunicado publicado por el club bávaro.

Fichado por el Bayern en el verano de 2024 para sustituir a Thomas Tuchel, Kompany logró en su primera temporada dar el 34º título de la Bundesliga al club muniqués.

"Estoy agradecido, me siento honrado y quiero dar las gracias al FC Bayern por la confianza y el entorno de trabajo que me ha brindado desde el primer día. Siento como si llevara aquí mucho más tiempo y que entiendo bien al club", se felicitó Kompany, citado en el comunicado.

Esta temporada, el Bayern Múnich ha ganado los 11 partidos que ha disputado en todas las competiciones, uno de ellos la Supercopa alemana, el segundo título de Kompany en el banquillo bávaro.