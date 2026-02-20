Bayern Múnich vs. Frankfurt, EN VIVO; hora y dónde ver POR TV, el duelo de Luis Díaz

Este sábado 21 de febrero, el Bayern Múnich volverá a la acción en el fútbol alemán, con Luis Díaz como principal protagonista.

Esto, frente al Eintracht Frankfurt, por la jornada número 23 de la Bundesliga.

¿A qué hora y por dónde ver, EN VIVO, Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt?

Los dirigidos por Vincent Kompany se verán las ‘caras’ contra Frankfurt, este sábado 21 de febrero, a las 9:30 a.m. (hora colombiana).

Sigue la carrera por el título

Seis victorias en Bundesliga consecutivas y un Klassiker en el horizonte el 28 de febrero son suficientes razones para que el Borussia Dortmund (2º), a seis puntos del Bayern Múnich (1º), siga creyendo en el título. Su persecución pasa por ganar el sábado en Leipzig (5º).



Los dos gigantes del fútbol germano se enfrentan en la 24ª jornada, el sábado 28 de febrero en Dortmund, en un duelo clave por el título.

En excelente dinámica, el Borussia Dortmund, bien encaminado hacia los octavos de final de la Liga de Campeones tras su victoria del martes por 2-0 contra el Atalanta en la ida de la repesca, visita Leipzig, con el que tiene once puntos de ventaja y que pelea por el Top-4 para jugar la próxima Champions.

El Bayern Múnich, que sufrió un ligero bajón de rendimiento en enero con una derrota y un empate, ha recuperado su ritmo frenético con victorias amplias ante Hoffenheim (3º) por 5-1 y Werder Bremen (16º) por 3-0.

Recibe el sábado a un Eintracht Fráncfort (7º) en liza por disputar competiciones europeas el próximo año.

El gigante bávaro no podrá contar con su arquero y capitán Manuel Neuer, que sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda.

Neuer, de 39 años, fue sustituido al descanso el pasado sábado durante la victoria ante el Werder Bremen. El club no detalló el tiempo que estará de baja.

Pero según los medios alemanes Neuer, que cumplirá 40 años en marzo, es duda para el desplazamiento a Dortmund de la próxima semana. En su ausencia jugará Jonas Urbig.