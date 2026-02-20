James Rodríguez no ha debutado en Minnesota y ya impuso récords; "es un gran negocio"

James Rodríguez está de vuelta. Y elige la MLS. Tras su salida de León en noviembre, encontró nueva casa en la fría Minneápolis. Será el 10 del Minnesota United hasta junio. El Mundial con Colombia, el objetivo. Y otro gran negocio para la MLS, que amplía sus horizontes.

De Miami a Minneápolis. De la zurda de Leo Messi a la de James Rodríguez. La MLS arranca este sábado su temporada número 31, con una larga lista de estrellas latinas... y españolas. Sin Sergio Busquets ni Jordi Alba, pero con Sergio Reguilón y con una inversión en estadios e instalaciones deportivas valorada en más de 20 millones que servirá de aperitivo para la Copa del Mundo.

Es James Rodríguez la última figura global en desembarcar en la MLS. El colombiano, exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich, todavía no ha debutado, pero su impacto ya es evidente en Estados Unidos.

La carta coleccionable realizada por 'Topps NOW' y vendida en la tienda oficial de la MLS ya se agotó en todas sus unidades. Las camisetas número 10, vendidas por 115 dólares ($424.000) en su versión para hombre y por 135 ($498.000) en su versión para mujeres, figuran entre las más vendidas en la web oficial de la liga.



James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación como jugador de Minnesota United Getty Images

Fue un fichaje sorprendente y una bendición para la MLS. El objetivo, ampliar la mirada y robar, aunque sea parcialmente, los focos puestos en Miami, donde Leo Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul se convirtieron en el epicentro del fútbol estadounidense.

Los campeones de la MLS, con Javier Mascherano en el banquillo, perdieron a Sergio Busquets y a Jordi Alba, pero se reforzaron con el lateral izquierdo Sergio Reguilón y con el delantero mexicano Germán Berterame.