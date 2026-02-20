A Kylian Mbappé le surgió un nuevo inconveniente fuera de las canchas; ya hubo respuesta

El conflicto entre Kylian Mbappé y su antiguo club, el París Saint-Germain parece no tener fin y el jugador reclama todavía dos millones de euros a la entidad francesa, que considera, por su parte, que ya ha cumplido con las obligaciones salariales reclamadas.

La sentencia del Tribunal de lo Laboral de París de finales del año pasado que imponía al club el pago de 61 millones de euros parecía acabar con un divorcio doloroso entre el máximo goleador de la historia del PSG y el campeón de Europa.

Tal y como habían exigido los jueces, el club afrontó de forma inmediata el pago de 55 millones correspondientes al salario y las primas de sus últimos años en la disciplina del equipo de Luis Enrique.

Pero faltaba pagar otros 5,9 millones correspondientes a las vacaciones pagadas.



A principios de este mes, según publica el diario L'Équipe, un oficial de justicia acudió a las oficinas del PSG para exigir el pago de esa suma, dándoles un plazo de ocho días para hacerlo, antes de embargar sus cuentas.

Este jueves, el club pagó al jugador cuatro millones de euros y consideró que el resto corresponde a las cotizaciones sociales, algo que no se corresponde con la opinión de los abogados del jugador.

"El conjunto de las sumas debidas a Kylian Mbappé han sido pagadas por el club, que se sorprende de que el jugador y su entorno ignoren que los trabajadores pagan cotizaciones sociales sobre sus salarios", escribió el club en un mensaje enviado a varios medios.

El Tribunal de lo Laboral impuso también al club la obligación de publicar en su página web la sentencia, algo que harán en los próximos días.