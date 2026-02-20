James Rodríguez y la difícil tarea que tiene en la MLS; este es el plan de Minnesota

Los proyectos deportivos del Minnesota United, con James Rodríguez, o de Los Ángeles FC, de Heung Min Son, amenazan el trono del Inter Miami, pero el club propiedad de los hermanos José y Jorge Mas y del británico David Beckham sigue hambriento.

En el campo y en los negocios. Tras años de espera, el Inter Miami estrenará este año el nuevo Miami Freedom Park, el nuevo estadio del club de Florida que abrirá sus puertas en abril.

La zona de obras del nuevo estadio fue el pasado octubre el escenario del anuncio de la renovación de Leo Messi, el mayor activo de la liga y del Inter Miami, que seguirá vestido de rosa hasta al menos 2028.

El Miami Freedom Park no será el único nuevo coliseo en el futuro cercano de la MLS.



El New York City estrenará en 2027 el nuevo Etihad Park, el estadio que le permitirá decir adiós al Yankee Stadium. El Chicago Fire inaugurará en 2028 su nueva instalación únicamente dedicada al fútbol, y dejará de compartir el Soldier Field con los Chicago Bears de la NFL.

Publicidad

Además, el Dallas está renovando el Toyota Park, el Philadelphia Union, los New York Red Bulls y el Sporting Kansas City están trabajando en sus nuevos centros deportivos.

James Rodríguez, volante colombiano del Minnesota United, jugará en la MLS en 2026 Getty Images

En la MLS no tienen dudas. Cuando las selecciones lleguen a Estados Unidos para el Mundial, se darán cuenta del nivel de las instalaciones de la liga estadounidense. Y muchos de ellos van a querer quedarse, asegura habitualmente el español Alfonso Mondelo, director deportivo de la MLS.

Publicidad

La liga anunció a finales de 2025 números de récord en redes sociales. En los estadios de la liga ha habido un promedio de 21.988 aficionados por encuentro, lo que supuso la segunda mejor marca en la historia de la MLS.

En total, 11.2 millones de aficionados siguieron los partidos de la MLS en persona, con un aumento de un 12% desde 2022.