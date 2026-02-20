"Falcao García no está para un Mundial; más bien que le hagan homenaje en un partido de Colombia"

"Va a hablar todo el mundo de esto, no solo en Colombia, en toda América. Ya lo llamó Lorenzo a Falcao (García) y le dijo que si juega mínimo 2 o 3 partidos por mes lo va a llevar al Mundial 2026", esas fueron las palabras de Sebastián Srur, en 'Picado TV', que generaron resonancia en nuestro país y se armó así un debate en los medios e igualmente en las redes sociales enre los aficionados.

Pues bien, ese fue el tema con el que se abrió el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', y el primero en entregar su opinión fue Javier Hernández Bonnet, quien indicó que "la pregunta acá es cómo Falcao va a jugar tres partidos seguidos, hará un ratico de partidos, no 90 minutos. Eso sería una exigencia total, a la edad de Falcao no le da para eso. Yo lo que digo es que Colombia le debe un homenaje a Falcao, un espacio para ese reconocimiento. Por ahí en un preparatorio meterlo unos 30 minutos o en el partido de despedida que se hace antes de ir al Mundial 2026 que venga y hacerle un homenaje, que se lo merece. Eso es distinto a meterlo en la línea competitiva de un jugador de primer nivel. Falcao no está para un Copa del Mundo".

El director general de Gol Caracol también hizo un aporte adicional y una propuesta. Así dijo que: "yo hago una propuesta, en vez de jugador, llevar a Falcao al Mundial en lugar de un directivo, en un cuerpo asesor del cuerpo técnico. Eso le hace más bien, lo tienen cerca y ayuda de golpe en un momento difícil, que acompañe en el Mundial 2026 a la Selección. ¿No lo hizo Argentina en el anterior Mundial?. Allá llevaron a 'Kun' Agüero, sirven por su experiencia y ascendencia".

Falcao García salió en camilla en medio de Millonarios vs. Llaneros por la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Además de esto, Javier Castell, Norberto Peluffo y Nelson Gallego también dieron su opinión y denotaron cierta incredulidad con relación a la noticia que salió desde territorio argentino.



"Pensé que era un broma, es un tema que no le haría bien a Lorenzo, ni tampoco a Falcao", aseguró Castell; mientras que el 'Mono' Peluffo comentó que "los otros muchachos ¿cómo se sentirán?. ¿Qué pesarán Rodallega o Morelos? Me cuesta creer que sea cierto".

Hay que recordar que en el partido entre Millonarios y Llaneros, el popular 'Tigre' salió de la cancha de El Campín con una dolencia muscular y comenzó su fase de recuperación. Así se confirmó la ausencia en aproximadamente dos semanas.