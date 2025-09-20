Bayern Múnich y Luis Díaz siguen imparables en la Bundesliga: 4-1 sobre Hoffenheim

El Bayern Múnich está imparable en la Bundesliga y este sábado sumó un triunfo más tras vencer 1-4 al Hoffenheim, por la fecha 4 de la Liga de Alemania. En el partido estuvo el colombiano Luis Díaz, quien fue titular y el técnico Vincent Kompany lo mantuvo durante los 90 minutos en cancha.

Los goles del cuadro bávaro fueron de su máxima estrella, el delantero inglés Harry Kane, quien se reportó con un triplete y se llevó la pelota a casa, y el último tanto fue de Serge Gnabry. Descontó para los locales Vladimir Coufal.

En cuanto al colombiano Luis Díaz estuvo los 90 minutos más adición en el terreno de juego del estadio PreZero Arena, casa del Hoffenheim, pero tuvo un primer tiempo discreto y un final de encuentro mucho mejor.

De hecho, las únicas opciones de gol de 'Lucho' se dieron en la segunda parte del duelo, en especial en los minutos finales, cuando tuvo un remate potente dentro del área que le atajó de gran manera el arquero visitante, y un mano a mano que picó y la pelota pegó en el travesaño, aunque estaba en fuera de lugar.

Publicidad

Información en desarrollo…