Boca Juniors, con el ojo abierto en convocatoria de Selección Colombia; todo por Álvaro Montero

La presencia de Álvaro Montero en el arco de Boca Juniors para la semifinal de la Copa Argentina sigue siendo una gran incógnita. De cara al crucial duelo del próximo 14 de noviembre en Mendoza contra Banfield —cuyo ganador se citará con Platense en la final—, el técnico Rodolfo Arruabarrena aguarda con expectación la convocatoria de Néstor Lorenzo para conocer si podrá disponer del guardameta colombiano o si sufrirá una baja sensible.

Montero Perales, quien ya se perdió el choque de cuartos de final contra Racing por sus compromisos internacionales con la Selección Colombia, podría volver a ceder la titularidad bajo los tres palos en el 'xeneize' a Leandro Brey en caso de ser citado por Lorenzo a la 'amarilla'.

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Recordemos que el combinado de nuestro país disputará una doble fecha FIFA ante Chile (el 13 de noviembre, en Cali, y el 17 del mismo mes en Santiago), un escenario que dejaría a Boca sin su arquero titular en un momento decisivo de la temporada.

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El caso de Montero no es el único dolor de cabeza para Arruabarrena. El equipo de La Ribera ya confirmó la ausencia del mediocampista Williams Alarcón —citado por Nicolás Córdova para el combinado de Chile — y permanece atento a la nómina de Diego Forlán en Uruguay para saber si finalmente incluirá a Miguel Merentiel de cara al cruce frente a Argentina.



Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. Foto: AFP

Pero en la vereda opuesta, el técnico del 'azul y oro' sonríe gracias a la Selección de Argentina, debido a que Lionel Scaloni optó por dejar fuera de la lista a Leonel Flores y a Milton Delgado, éste último acariciaba su primera convocatoria.

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Además, para Flores el alivio es doble tras un calendario reciente agitado: el joven ya había sido liberado en la fecha anterior para jugar frente a Racing en Rosario, antes de reincorporarse para la emotiva despedida de Lionel Messi.

¿Cuándo saldrá la lista de la Selección Colombia para los compromisos frente a Chile?

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Se prevé que Néstor Lorenzo entregue la convocatoria entre este jueves y viernes. Se espera que en el listado estén los habituales como Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, entre otros, y con la expectativa de si Luis Díaz integrará el mismo.