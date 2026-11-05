"Serás siempre Portugal"; el fútbol luso se rinde a Cristiano Ronaldo tras su anuncio

El presidente de la Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, agradeció este jueves el trabajo de Cristiano Ronaldo ante el anuncio de su salida de la selección, definiéndolo como un "símbolo" de la identidad nacional y una "personalidad transversal a los países y culturas".

"El recorrido de Cristiano Ronaldo, como persona y futbolista, hace mucho que se confunde con el nombre de Portugal Es, y seguirá siendo por muchos años, un símbolo de nuestra identidad cultural y del valor inestimable que aporta a esta pasión, compartida por muchos millones de ciudadanos en todo el mundo: el fútbol", escribió el responsable en un comunicado publicado en la web de la entidad deportiva.

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Teixeira aseveró que la decisión del madeirense de dejar la selección "repercute en el sentir de mucha gente a escala planetaria", ya que es "una personalidad transversal a los países y a las culturas", lo que debe ser, en su opinión, motivo de orgullo para los portugueses.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal. Foto: Getty Imágenes

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Y añadió: "Lo que nos dio no cabe en media docena de líneas o de comentarios. Y seguirá dando. Es mi convicción de que, a pesar de haberse quitado la camiseta de la selección, el sentirse y saberse portugués será un atuendo que permanecerá en su piel y en sus emociones".



"Su historia será eterna", recalcó Teixeira, quien garantizó que también lo será la gratitud que siente por él.

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro definitivo de la Selección de Portugal de fútbol con un vídeo publicado en redes sociales en el que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección".

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"Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", afirmó.

El madeirense realizó este anuncio pocos días después de haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.

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"Hoy llegó el momento de entregar (la camiseta) al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman apenas con la cabeza. Se toman con la cabeza, pero también con el corazón. Termina un camino que comenzó en agosto de 2003", afirmó el hasta ahora capitán de las 'quinas'.