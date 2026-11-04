Vea la expulsión de Kevin Viveros contra Vasco da Gama por fuerte falta; piden dura sanción

Kevin Viveros tuvo una jornada para el olvido. Este miércoles 4 de noviembre, en el Ligga Arena, Athletico Paranaense recibió a Vasco da Gama, en uno de los juegos más llamativos, por lo que el delantero colombiano, quien es el goleador de su equipo, fue titular. Sin embargo, no terminó el encuentro, ya que vio la roja al minuto 77', por un dura infracción.

En una pelota dividida y cuando Cuiabano se encontraba en el suelo, el atacante 'cafetero' lo pisó a la altura del estómago. El árbitro, que estaba cerca, se percató de la situación y no dudó en expulsar al recién convocado a la Selección Colombia.

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Vea la expulsión de Kevin Viveros en Paranaense vs Vasco da Gama en Brasileirao

KEVIN VIVEROS PISOU NO CUIABANO. pic.twitter.com/EIW4c5T34g — Arena Cruzmaltina (@are_cruzmaltina) November 5, 2026