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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la expulsión de Kevin Viveros contra Vasco da Gama por fuerte falta; piden dura sanción

Vea la expulsión de Kevin Viveros contra Vasco da Gama por fuerte falta; piden dura sanción

Sumado a la derrota de su equipo, Athletico Paranaense, el delantero colombiano, Kevin Viveros, vio la tarjeta roja por un pisotón a un rival, que estaba en el suelo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Kevin Viveros, delantero colombiano de Athletico Paranaense, fue expulsado contra Vasco da Gama
Kevin Viveros, delantero colombiano de Athletico Paranaense, fue expulsado contra Vasco da Gama
Getty Images

Kevin Viveros tuvo una jornada para el olvido. Este miércoles 4 de noviembre, en el Ligga Arena, Athletico Paranaense recibió a Vasco da Gama, en uno de los juegos más llamativos, por lo que el delantero colombiano, quien es el goleador de su equipo, fue titular. Sin embargo, no terminó el encuentro, ya que vio la roja al minuto 77', por un dura infracción.

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En una pelota dividida y cuando Cuiabano se encontraba en el suelo, el atacante 'cafetero' lo pisó a la altura del estómago. El árbitro, que estaba cerca, se percató de la situación y no dudó en expulsar al recién convocado a la Selección Colombia.

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