Jorge Jesus y su fría respuesta tras el retiro de Cristiano de Portugal: "La decisión fue suya"

El seleccionador de fútbol de Portugal, Jorge Jesus, aseguró sobre el anuncio este jueves de Cristiano Ronaldo de dejar el combinado nacional que "la decisión es suya", tras varias semanas de tensiones entre ambos.

"Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria sobre esto, le pedí seguir conmigo", afirmó el técnico en declaraciones al canal 11, al recalcar que él seguía contando con el delantero de 41 años, pero le que ahora toca "aceptar" su decisión.

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Y añadió que "siempre va a estar en el corazón de los portugueses, en la selección", aseveró.

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Jesus elogió el trabajo realizado en los 23 años de carrera del jugador, con el que coincidió en el Al-Nassr, definiéndolo como "una referencia mundial" y "un símbolo para la juventud portuguesa".



"Él siempre va a ser una referencia de nuestra selección, de nuestro pueblo, de nuestra historia, de la selección", recalcó.

Cristiano Ronaldo anunció hoy su retirada definitiva de la selección portuguesa de fútbol con un vídeo publicado en redes sociales en el que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección".

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus Portugal - Fotos: AFP

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"Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", afirmó.

El madeirense realizó este anuncio pocos días después de haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre.

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"Hoy llegó el momento de entregar (la camiseta) al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman apenas con la cabeza. Se toman con la cabeza, pero también con el corazón. Termina un camino que comenzó en agosto de 2003", afirmó el hasta ahora capitán de las 'quinas'.

Pese a no haber hecho una mención directa a Jorge Jesus, las tensiones registradas entre ambos en las últimas semanas están en el foco de atención de los portugueses.

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La polémica comenzó cuando Jesus hizo calentar a Cristiano en un partido ante Noruega a finales de septiembre sin llegar a sacarle al campo.

Días después, el internacional decidió abandonar la concentración lusa, lo que le llevó a ser sancionado.