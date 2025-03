‘Bolillo’ Gómez se atortoló con Bukele en El Salvador, hizo chiste pesado y tuvo respuesta

Hernán Darío Gómez llegó haciendo ruido a la Selección de El Salvador, a la que fue con la misión de clasificar al Mundial de 2026, pues de entrada avisó que iba a tener encontrones con la prensa y que los jugadores estaban pasados de peso , al punto que no parecían deportistas.

Bajo ese contexto, sostuvo una reunión protocolaria con Nayib Bukele , presidente del país, que lo recibió para un diálogo en el que popular ‘Bolillo’ no paró de elogiar al líder político y de expresarle su admiración por la mano fuerte con la que este ha combatido a las pandillas.

Lo particular, es que Gómez, que suele ser recio y fuerte en sus posiciones, se dejó ver un tanto empalagoso con tanto piropo para el jefe de Estado, aunque no escondió los nervios que tenía y que lo llevaron a decir que no sabía cómo desenvolverse en dicha situación.

Publicidad

‘Bolillo’ Gómez, atortolado con Nayib Buele en El Salvador

El video oficial del encuentro mostró al estrategia antioqueño diciendo que se había quedado en blanco en el momento que vio al mandatario.

Publicidad

“Parece un milagro que yo esté aquí, con una felicidad que no sé ni qué decir, me pongo solo a mirarlo no más”, dijo el colombiano.

Y dio rienda suelta a su andanada de halagos: “En Colombia yo lo veía a usted por televisión y decía que algún día lo iba a conocer. Ahora, no sé si es verdad, me siento muy emocionado, lo admiro mucho. Es un orgullo estar aquí”.

Frente a tantos elogios, Bukele agradeció y le dijo al paisa de 69 años de edad que tendrá todo lo que pida con tal de ir a la Copa del Mundo:

“El tema no va a ser de recursos, no hay nada que no vayamos a poner, vamos a poner lo que se necesite. Esto no va a parar por recursos, logística, leyes, permisos, nacionalizaciones, burocracia, falta de tiempo aprobaciones… Vamos a dar todo lo que sea necesario”.

Publicidad

Chiste pesado de ‘Bolillo’ Gómez a Bukele en El Salvador

Al final del encuentro, el presidente se comprometió a ayudar, pero también exigió resultados: “Usted sabe cómo hacerlo. Esto es ilimitado, pida lo que quiera, pero vamos al Mundial”.

Publicidad

Dicha intervención dio pie a que el colombiano dejara en el aire una broma un tanto pasada de tono si se tiene en cuenta el contexto de la reunión.

“Pero si no vamos, no me vaya a terminar metiendo por allá... a ningún lado”, dijo Gómez, dando a entender que no quería terminar como aquellos que pagan duras penas de prisión en ese país.

Al parecer, el comentario caló en Bukele, pues contestó de manera contundente: “Si no vamos, me voy a decepcionar”.

En video, toda la reunión: