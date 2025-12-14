Bombazo en el fútbol argentino con Miguel Borja como protagonista; "están hablando"

Hace un par de minutos, en territorio argentino se filtró importante información que tiene todo que ver con el futuro profesional de Miguel Ángel Borja, quien, tras ser informado de su no continuidad en River Plate, ahora tendría planeado arribar a otro gigante del continente.

Sin embargo, a pesar de los recientes rumores que lo vinculaban en el fútbol mexicano, una reciente entrevista en la que “no le cerró la puerta a Boca Juniors”, parece ser que hiozo efecto inmediato en las directivas del conjunto ‘azul y oro’, que ya se habrían comunicado con él para empezar a gestionar su llegada.

“Bomba, bombazo, misil superclásico; un cruce directo de River a Boca, que según la información que llega desde Ezeiza, es más posible que nunca porque el primer contacto entre el ‘xeneize’ y Miguel Ángel Borja ya existió. Y el dueño actual de la camiseta 9 del Millonario podría convertirse en el próximo centrodelantero azul y oro”, reveló el diario ‘Olé’, dejando claro que el ‘colibrí’ ya habría entablado negociaciones con el conjunto ‘bostero’.

