Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Javier Suárez le arrebataron importante distinción en Portugal; pero sigue 'mano a mano'

A Luis Javier Suárez le arrebataron importante distinción en Portugal; pero sigue 'mano a mano'

El delantero samario brilla con grandes presentaciones en Sporting Lisboa, pero en las últimas horas un rival del Benfica lo superó. ¡Acá lo que pasó con Luis Javier Suárez!

Por: EFE
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

Publicidad

Publicidad

Publicidad