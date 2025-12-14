Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Siempre Kylian Mbappé: Video del golazo en Alavés vs. Real Madrid por Liga de España

Siempre Kylian Mbappé: Video del golazo en Alavés vs. Real Madrid por Liga de España

Kylian Mbappé apeló a su velocidad para dejar a sus marcadores en el camino, se perfiló y sacó un zapatazo al ángulo que fue imposible para el arquero rival. ¡Vea acá su golazo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Kylian Mbappé (10) festeja el gol que le marcó al Alavés con Real Madrid en la Liga de España.
Kylian Mbappé (10) festeja el gol que le marcó al Alavés con Real Madrid en la Liga de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad