Siempre Kylian Mbappé: Video del golazo en Alavés vs. Real Madrid por Liga de España

¡Siempre Kylian Mbappé ! El delantero francés reapareció en la titular del Real Madrid este domingo y lo hizo con un verdadero golazo. El '10' fue el encargado de abrir el marcador para su escuadra frente al Alavés en el Estadio de Mendizorroza.

Luego de una excelente habilitación de Jude Bellingham, Mbappé apeló a su velocidad para dejar a sus marcadores en el camino, se perfiló y sacó un remate con pierna diestra; un zapatazo al ángulo e imposible para el arquero rival. El 0-1 se subió al marcador para los 'merengues', al minuto 24.

Vea acá el golazo de Kylian Mbappé HOY en Alavés vs. Real Madrid por la Liga de España:

¡GOLAZO DE MBAPPÉ! Gran contra del Real Madrid y remate al ángulo del crack francés para el 1-0 ante Alavés en #LaLigaxESPN.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/f5PL1SgKLg — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025