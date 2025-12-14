Juan David Cabal, certero cabezazo y gol: acá el video de su tanto en Bolonia vs. Juventus

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Juan David Cabal había ingresado de cambio al minuto 61 en la Juventus, y tres minutos más tarde, se reportó en el marcador. El jugador colombiano, al servicio de la 'vecchia signora', aprovechó un cobro de tiro de esquina, y de un certero cabezazo, envió el balón con rumbo a la red.
La acción del gol del oriundo de la ciudad de Cali llegó al minuto 64. Córner en corto ejecutado por Kenan Yıldız para Francisco Conceição, quien luego le devolvió la esférica al futbolista turco, que posteriormente sacó al área, y en medio de los defensores del Bolonia, Cabal se impuso por los aires y anotó el 0-1 parcial en el tablero.
¡DEL LABORATORIO DE SPALLETTI! Jugada preparada desde el córner para la Juve y gol del colombiano Juan Cabal para el 1-0 vs. Bologna.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025
📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Lj2s7ocw3d
Publicidad