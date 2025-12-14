Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan David Cabal, certero cabezazo y gol: acá el video de su tanto en Bolonia vs. Juventus

Juan David Cabal, certero cabezazo y gol: acá el video de su tanto en Bolonia vs. Juventus

Pocos minutos llevaba en cancha Juan David Cabal cuando envió el balón con dirección a la red para Juventus. ¡Vea acá su gol a Bolonia en juego de la Serie A!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de dic, 2025
Juan David Cabal, defensor colombiano de Juventus.
Juan David Cabal, defensor colombiano de Juventus.
Foto: AFP

