Juan David Cabal, certero cabezazo y gol: acá el video de su tanto en Bolonia vs. Juventus

Juan David Cabal había ingresado de cambio al minuto 61 en la Juventus, y tres minutos más tarde, se reportó en el marcador. El jugador colombiano, al servicio de la 'vecchia signora', aprovechó un cobro de tiro de esquina, y de un certero cabezazo, envió el balón con rumbo a la red.

La acción del gol del oriundo de la ciudad de Cali llegó al minuto 64. Córner en corto ejecutado por Kenan Yıldız para Francisco Conceição, quien luego le devolvió la esférica al futbolista turco, que posteriormente sacó al área, y en medio de los defensores del Bolonia, Cabal se impuso por los aires y anotó el 0-1 parcial en el tablero.

Vea acá el gol de Juan David Cabal en Bolonia vs. Juventus por la Liga de Italia:

¡DEL LABORATORIO DE SPALLETTI! Jugada preparada desde el córner para la Juve y gol del colombiano Juan Cabal para el 1-0 vs. Bologna.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Lj2s7ocw3d — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025