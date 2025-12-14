Síguenos en:
Gol Caracol  / En Alemania imitaron a René Higuita; futbolista del Bayer Leverkusen hizo gol de escorpión

Martin Terrier, extremo francés del Bayer Leverkusen, anotó un golazo de escorpión en el partido de su equipo y Colonia por la Bundesliga. ¡Vea el video de la anotación!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 14 de dic, 2025
Martin Terrier, autor del gol de escorpión con el Bayer Leverkusen
Foto: AFP

