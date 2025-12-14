En Alemania imitaron a René Higuita; futbolista del Bayer Leverkusen hizo gol de escorpión

La jornada del sábado en la Bundesliga fue testigo de una auténtica obra de arte protagonizada por Martin Terrier. El delantero francés del Bayer Leverkusen fue gran protagonista del partido contra el Colonia, al anotar un gol de fantasía, que abrió la cuenta para la victoria 2-0 de su equipo.

El partido se mantenía igualado y tenso hasta el minuto 66, cuando Terrier decidió romper la paridad de la manera más espectacular posible. Tras un centro al área, el atacante al percatarse de que el balón venía detrás de su posición, ejecutó un escorpión magistral. Con la espalda orientada hacia el arco, elevó su pierna hábil por detrás de su cuerpo, impactando el balón con el talón.

El remate viajó directo a la red, dejando al golero rival sin opciones y a los aficionados en el BayArena de pie. La genialidad del 'galo' no solo rompió el cero en el juego, sino que inyectó la confianza necesaria para que el Leverkusen asegurara la victoria poco después, manteniendo su lucha en la parte alta de la tabla de la Bundesliga.



Vea el gol de escorpión de Martin Terrier:

Martin Terrier'den harika gol! 🤩🔥 pic.twitter.com/kDPBxTAJzy — S Sport Plus (@ssportplustr) December 13, 2025