Gracias a gol de Richard Ríos se recordó marca de jugadores colombianos en Champions

Richard Ríos continúa consolidándose como una de las grandes figuras del Benfica en su primera temporada en Portugal. El mediocampista colombiano, que llegó procedente del Palmeiras en una operación cercana a los 27 millones de euros, no ha tardado en ganarse un lugar protagónico en el esquema del conjunto lisboeta gracias a su despliegue físico, capacidad técnica y lectura de juego.

Su última actuación en la UEFA Champions League confirmó el gran momento que atraviesa. En el triunfo 2-0 frente al Napoli, disputado en el Estádio da Luz, el antioqueño fue el jugador más influyente del encuentro. No solo marcó el primer gol del compromiso, sino que además asistió a Leandro Barreiro para sentenciar la victoria. Una presentación completa que lo posicionó como figura absoluta de las ‘águilas’ y que ratifica su crecimiento en el fútbol europeo.

Ríos, de 25 años, celebró su primer gol en Champions League, un hito que llega en un momento clave de su carrera, justo cuando empieza a asumir un rol de jerarquía en un club histórico como Benfica. Su agresividad para recuperar la pelota, sumada a su capacidad para sumarse al ataque, lo han convertido en un mediocampista total, capaz de influir en ambas áreas.



El registro de Richard Ríos en Champions League

Richard Ríos en medio del Benfica vs. Nápoles por la Champions League. AFP

La anotación de Ríos no solo sirvió para asegurar un triunfo vital en la competencia, sino que también le permitió igualar un registro histórico para los futbolistas colombianos en Champions League.



Tal como destacó el periodista Alex Datos, la presente edición ya cuenta con cuatro goleadores cafeteros:

“En esta temporada de @ChampionsLeague ya marcaron cuatro colombianos: Camilo Durán, Luis Díaz, Luis Suárez y RICHARD RIOS. No sucedía desde la temporada 2020/21 en la que anotaron Duván Zapata, Luis Muriel, Mateus Uribe y Luis Díaz”, escribió.

En esta temporada de @ChampionsLeague ya marcaron cuatro colombianos: Camilo Durán, Luis Diaz, Luis Suarez y RICHARD RIOS



No sucedia desde la temporada 2020/21 en la que anotaron Duvan Zapata, Luis Muriel, Mateus Uribe y Luis Diaz pic.twitter.com/jd1SaXgL6H — Alex Datos (@AlexDatos2) December 10, 2025

Números de Richard Ríos

En lo que va de la temporada, Richard Ríos ha disputado 25 partidos con Benfica entre todas las competiciones, en los que suma dos goles y dos asistencias. Su regularidad ha sido fundamental para que el técnico siga confiando en él como titular habitual.



¿Cuándo vuelve a jugar Benfica?

Benfica regresará a la acción este domingo 14 de diciembre, cuando enfrente a Moreirense por la fecha 14 de la Primeira Liga. El compromiso está programado para la 1:00 p.m. (hora colombiana).