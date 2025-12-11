Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Gracias a gol de Richard Ríos se recordó marca de jugadores colombianos en Champions

Gracias a gol de Richard Ríos se recordó marca de jugadores colombianos en Champions

El jugador colombiano, de 25 años, escribió su nombre en la Champions League al anotar su primer gol, el cual aportó en la victoria 2-0 del Benfica sobre el Napoli.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de dic, 2025
Richard Ríos marcó gol y dio asistencia en triunfo del Benfica contra Nápoles en la Champions League.
