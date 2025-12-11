Deportivo Cali anunció salida de experimentado jugador; "no se alcanzó un acuerdo"

Yeison Gordillo no va más en el Deportivo Cali. El volante fue anunciado por el cuadro caleño como una de las bajas que tendrá en la nómina para los torneos del próximo año. Por medio de sus redes sociales, el club dio a conocer que no llegaron a un acuerdo para prolongar su estancia en la plantilla dirigida por Alberto Gamero.

"El Club Deportivo Cali S.A. comunica que, al no haberse alcanzado un acuerdo para su continuidad, el jugador Yeison Gordillo emprenderá un nuevo camino en su carrera profesional. Queremos agradecerle profundamente por su entrega deportiva y profesionalismo durante este año de transición. Desde el Deportivo Cali, donde es bienvenido siempre, le deseamos lo mejor en sus próximos desafíos deportivos", fue lo que dijo el 'verdiblanco' en la publicación.

El mediocampista caucano cierra de esta manera su etapa en el equipo 'azucarero' al que llegó en el mes de enero del presente año. Participó en 29 partidos, en los que sumó 2.000 minutos en cancha, y recibió 10 amarillas. Gordillo alternó entre titularidades y suplencias, pero en los últimos meses vio reducida su presencia en el equipo. Desde el clásico vallecaucano con el América de Cali del 18 de octubre, no ha vuelto a tener acción, por lo que su salida había estado tomando fuerza y ahora fue confirmada por el propio club.



El exjugador de Vélez Sarsfield buscará su sexto equipo en el lapso de tres años, lo que demuestra la inestabilidad en su nivel en el último tiempo. El futbolista de 33 años emergió con fuerza en Independiente Santa Fe, pero a partir de ahí su carrera fue dando tumbos por diferentes equipos, sin mucho protagonismo, entre ellos Deportes Tolima, San Lorenzo, Junior, Unión de Argentina, Vélez y el Deportivo Cali.

Yeison Gordillo saldrá del Deportivo Cali

Con la salida de Gordillo, la escuadra caleña ya ha confirmado cuatro jugadores que no seguirán en el club para la próxima temporada. Hace una semana, anunciaron la partida de Fabián Castillo, Rafael Bustamante y Javier Reina, todo en medio de la reestructuración que planea hacer la dirigencia para devolver al 'verdiblanco' a los lugares de privilegio del balompié de nuestro país. Con la llegada de los nuevos inversores, los hinchas del equipo esperan que mejoren los resultados que han tenido recientemente, donde han estado constantemente en la parte baja de la tabla.

El conjunto de 'la sucursal del cielo' seguirá tratando de reforzar su plantilla para afrontar la Liga BetPlay 2026-I, donde enfrentará en la primera jornada, que fue sorteada ayer, al recién ascendido Jaguares, en el estadio Jaraguay, en la ciudad de Montería.