Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali anunció salida de experimentado jugador; "no se alcanzó un acuerdo"

Deportivo Cali anunció salida de experimentado jugador; "no se alcanzó un acuerdo"

A través de sus redes sociales, el conjunto 'azucarero' dio a conocer que uno de los jugadores con más trayectoria de su plantilla no seguirá en el equipo para la temporada 2026.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Deportivo Cali anunció salida
Deportivo Cali anunció salida
X de @AsoDeporCali

Publicidad

Publicidad

Publicidad