Brighton vs Manchester City, EN VIVO ONLINE: hora y dónde ver el partido de Premier League

Manchester City se jugará media Premier League este jueves 25 de abril contra Brighton & Hove Albion, sin Erling Haaland, aún lesionado. El delantero noruego salió tocado de la eliminación con el Real Madrid, en Champions League, y no pudo jugar el pasado fin de semana en las semifinales de la FA Cup frente a Chelsea. Así lo confirmó Pep Guardiola, director técnico de los 'cityzens'.

"No, Erling (Haaland) no está disponible para este jueves. No es un problema grave, pero aún no está", sentenció. El City llega a este encuentro a cuatro puntos de distancia del Arsenal, que venció el pasado martes 23 de abril al Chelsea y tiene dos partidos más. Haaland, en el apartado particular, lucha por la Bota de Oro y en estos momentos lleva 20 goles, los mismos que Cole Palmer.

Hora y dónde ver Brighton vs. Manchester City, en la Premier League

Día: jueves 25 de abril.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Falmer Stadium.

Jornada: fecha 29 de la Premier League.

Transmisión: Star+.

Jugadores de Manchester City festejan su triunfo en la Premier League Getty Images

Último enfrentamiento entre Brighton y Manchester City

El pasado 21 de octubre de 2023, en el Etihad Stadium, los 'cityzens' se impusieron 2-1, con goles de Julián Álvarez, al minuto 7, y de Erling Haaland, al 19', mientras que Ansu Fati descontó al 73'. Allí, Manuel Akanji vio la tarjeta roja sobre el remate del encuentro, exactamente al minuto 90, dejando con 10 jugadores al Manchester City, que terminaría llevándose la victoria sin problema.

Kevin De Bruyne y Phil Foden celebran su triunfo con Manchester City, en la Premier League Getty Images

Tabla de posiciones de la Premier League

Con 32 partidos disputados, Manchester City marcha en la tercera posición, con 73 puntos y una diferencia de gol de +44, producto de 22 victorias, siete empates y tres derrotas. Arsenal se ubica en el primer lugar, con 77 unidades y +56, mientras que Liverpool es segundo, sumando 74 puntos y +41. Entre estos tres clubes saldrá el campeón de la actual temporada de Premier League.

En cuanto al Brighton & Hove Albion Football Club marcha en el puesto 11, con 44 puntos, tras 11 triunfos, 11 igualdades y 10 caídas; además de una diferencia de gol +2, con 52 a favor y 50 en contra. En su ubicación, está lejos de la zona del descenso y también de la parte alta de puestos para torneos internacionales.