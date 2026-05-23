"Cada vez que Luis Díaz tenía el balón demostraba pasión en el campo"; la evaluación del guajiro

Luis Díaz sumó un nuevo título en su palmarés, al levantar este sábado 23 de mayo el campeonato de la Copa de Alemania con Bayern Múnich. El extremo guajiro jugó todo el compromiso frente al Stuttgart, en definición que se llevó a cabo sobre el césped del estadio Olímpico de Berlín.

Díaz Marulanda ocupó su habitual lugar por la banda, y aunque al principio del compromiso le costó por el planteamiento táctico del rival, con el paso del cronómetro se impuso con su despliegue y gambeta, y aunque no marcó gol, dejó todo en la cancha. Además, de una nueva asistencia para uno de sus 'llaves': Harry Kane.

¿Qué dijeron de Luis Díaz tras título de Bayern Múnich en Copa de Alemania?

Finalizado el partido, en la prensa de Alemania salieron las habituales calificaciones para los protagonistas en cancha. En el caso de 'Lucho' le otorgaron un dos, valorando su esfuerzo y entrega.

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"Tuvo dificultades contra el agresivo y motivado Stuttgart al principio, pero su físico fue invaluable en varias ocasiones. Como uno de los pocos jugadores del Bayern que desde el inicio demostró que quería darlo todo en esta final. El hecho de que el balón no entrara en la portería fue un presagio de la mejor oportunidad para un rápido 2-0, Nübel estuvo ahí justo a tiempo y despejó el peligro. Al menos, estuvo atento a Kane antes del segundo gol. Calificación: 2", se leyó en la página web del diario 'TZ' de Múnich.

Mientras que en 'Focus ONLINE', medio de la ciudad de Berlín, aseguraron que cada vez que 'Lucho' tenía el balón se denotaba ritmo y pasión en el campo de juego del Olímpico de Berlín.

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"Tuvo un disparo inofensivo en la primera mitad; Nübel lo atrapó fácilmente. En la segunda mitad, Luis Díaz tuvo bastante libertad, Nübel realizó una gran parada y Laimer no pudo aprovechar el rebote. Cada vez que Díaz tenía el balón, aceleraba el ritmo y demostraba una gran pasión en el campo. El colombiano dio una magnífica asistencia para el gol de Kane que puso el 2-0. Buen partido de Díaz. Calificación: 2.", reseñaron en el tabloide anteriormente citado.

