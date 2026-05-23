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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cuántos títulos tiene Luis Díaz, tras ganar la Copa Alemania con Bayern Múnich

Cuántos títulos tiene Luis Díaz, tras ganar la Copa Alemania con Bayern Múnich

El delantero, Luis Díaz, no para de agrandar su historia y sigue sumando trofeos a su palmarés; llega con toda al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de may, 2026
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Luis Díaz celebra su tercer título con Bayern Múnich, tras ganar la Copa de Alemania

El Bayern Múnich cerró su temporada con pleno de títulos en Alemania al levantar la Copa, este sábado 23 de mayo, producto de una victoria 3-0 sobre Stuttgart en la final, en Berlín, gracias a un triplete de su estrella, Harry Kane. Allí, Luis Díaz fue titular, jugó todo el compromiso y hasta dio una asistencia para el segundo tanto del atacante inglés.

El astro británico cerró así de la mejor manera una temporada espectacular, con dianas en los minutos 55', 80' y 90+2' de penalti, para ampliar el dominio del Bayern Múnich en el palmarés de este torneo con 21 títulos, ahora siete más que el segundo en la lista que es Werder Bremen.

Harry Kane, gran figura del Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania.
Gol Caracol

Noche mágica para Harry Kane; el inglés marcó triplete en Bayern Múnich vs. Stuttgart

La DFB Pokal, una competición que el Bayern no ganaba desde 2020, se suma en su palmarés de esta temporada a la Bundesliga, asegurada matemáticamente en abril, y a la Supercopa Franz Beckenbauer (Supercopa de Alemania), que los muniqueses habían conquistado en agosto precisamente ante el Stuttgart.

De esa manera, Luis Díaz tiene motivos de sobra para estar feliz y quedar con la tranquilidad de que cerró su primera temporada con la camiseta del Bayern Múnich, por lo alto. Anotó en la Supercopa, brindó una asistencia en la final de la Copa y aportó varios goles y asistencias en la Bundesliga. Tres títulos más para su palmarés, que ya cuenta con 17 gritos de 'campeón' en su carrera, con Junior, Porto, Liverpool y Bayern.

Luis Díaz y Harry Kane celebran el gol y título de Bayern Múnich en la Copa de Alemania

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Así quedó el palmarés de Luis Díaz, tras ser campeón de la Copa Alemania 2026

Junior

  • Copa Colombia (2017)
  • Primera A (2018-II)
  • Superliga de Colombia (2019)
  • Primera A (2019-I)

F. C. Porto

  • Primeira Liga (2020)
  • Copa de Portugal (2020)
  • Supercopa de Portugal (2020)
  • Primeira Liga (2022)
  • Copa de Portugal (2022)

Liverpool F. C.

  • Copa de la Liga (2022)
  • FA Cup (2022)
  • Community Shield (2022)
  • Copa de la Liga (2024)
  • Premier League (2025)

F. C. Bayern Múnich

  • Supercopa de Alemania (2025)
  • Bundesliga (2026)
  • Copa de Alemania (2026)
Luis Díaz en acción con Bayern Múnich frente al Stuttgart en la final de la Copa de Alemania.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz se la dejó 'servida' a Harry Kane; acá la asistencia del guajiro en Bayern vs. Stuttgart

Luis Díaz y Harry Kane celebran el gol y título de Bayern Múnich en la Copa de Alemania
Colombianos en el exterior

Luis Díaz, campeón de Copa Alemania; 3-0 sobre Stuttgart y tercer título con Bayern Múnich

Mohamed Salah, figura del Liverpool, confirmó que no seguirá en el club inglés
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Mohamed Salah le siguió los pasos a Luis Díaz; ahora sí, punto final a su historia en Liverpool

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