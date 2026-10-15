Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Durán no se quedó atrás, en Benfica vs Celtic; golazo en el partido de Europa League

Camilo Durán no se quedó atrás, en Benfica vs Celtic; golazo en el partido de Europa League

El atacante colombiano Camilo Durán siguió los pasos de su compatriota, Jhon, y también dijo presente este jueves en el partido de Europa League.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2026
Comparta en:
Camilo Durán, delantero del Celtic FC
Camilo Duran
Foto: @CelticFC en X

Primero fue un doblete de Jhon Durán, y luego apareció el también colombiano Camilo Durán, en el partidazo de este jueves entre Benfica y Celtic, por la Europa League.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El atacante de nuestro país que milita en el equipo escocés, se encargó de descontar en el marcador en territorio portugués, al minuto 63, luego de un centro desde la derecha, que él anticipó y de cabeza puso el 3-1 en el resultado.

Publicidad

Últimas noticias

Kevin Andrade con Zenit en partido por la Copa de Rusia.
Colombianos en el exterior

Kevin Andrade se sinceró sobre la Selección Colombia: así vivió sus primeros pasos con Lorenzo

Jhon Durán Benfica
Colombianos en el exterior

Jhon Durán, doblete de goles con Benfica en Europa League; jugadota y definición de crack

Acá el gol de Camilo Durán en Benfica vs Celtic, por la Europa League:

Publicidad

Relacionados

Celtic

Europa League

Benfica

Publicidad

Publicidad

Publicidad