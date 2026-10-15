Camilo Durán no se quedó atrás, en Benfica vs Celtic; golazo en el partido de Europa League

Primero fue un doblete de Jhon Durán, y luego apareció el también colombiano Camilo Durán, en el partidazo de este jueves entre Benfica y Celtic, por la Europa League.
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El atacante de nuestro país que milita en el equipo escocés, se encargó de descontar en el marcador en territorio portugués, al minuto 63, luego de un centro desde la derecha, que él anticipó y de cabeza puso el 3-1 en el resultado.
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Acá el gol de Camilo Durán en Benfica vs Celtic, por la Europa League:
¡CABEZAZO COLOMBIANO PARA DESCONTAR! Camilo Durán ganó en las alturas y anotó el 1-3 de Celtic vs. Benfica.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026
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