Jhon Durán, doblete de goles con Benfica en Europa League; jugadota y definición de crack

Benfica se fue ganando 3-0 al descanso del partido frente al Celtic, este jueves, por la Europa League, con una gran actuación del colombiano Jhon Durán, quien se fue de doblete de goles.

El primer tanto fue al minuto 4, de penalti, en el que picó la pelota luego de que le cometieran la falta dentro del área a él mismo.

Publicidad

Pero luego, al 36’, recibió una pelota al espacio, aguantó la marca de un defensor del Celtic dentro del área, y luego sacó un zurdazo que sorprendió al arquero rival, para el 3-0 en el marcador a favor de Benfica.

Publicidad

Acá el segundo gol de Jhon Durán en Benfica vs Celtic, por Europa League:

¡LOS SUDAMERICANOS ESTÁN ENCENDIDOS! Otra asistencia de Prestianni y doblete de Jhon Durán para sellar el 3-0 de Benfica vs. Celtic.



📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lidgVB1lbT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

Acá el primer gol de Jhon Durán en Benfica vs Celtic, por Europa League:

¡¡ESTÁS LOCO, JHON!! Durán se hizo cargo del penal y la PICÓ para anotar el 1-0 de Benfica vs. Celtic a los 4’ minutos de juego.



📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ONppjRdJvS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026