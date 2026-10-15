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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán, doblete de goles con Benfica en Europa League; jugadota y definición de crack

Jhon Durán, doblete de goles con Benfica en Europa League; jugadota y definición de crack

En el duelo frente al Celtic, este jueves, el delantero colombiano Jhon Durán terminó el primer tiempo con dos golazos en su cuenta personal.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol con Benfica
AFP

Benfica se fue ganando 3-0 al descanso del partido frente al Celtic, este jueves, por la Europa League, con una gran actuación del colombiano Jhon Durán, quien se fue de doblete de goles.

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El primer tanto fue al minuto 4, de penalti, en el que picó la pelota luego de que le cometieran la falta dentro del área a él mismo.

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Pero luego, al 36’, recibió una pelota al espacio, aguantó la marca de un defensor del Celtic dentro del área, y luego sacó un zurdazo que sorprendió al arquero rival, para el 3-0 en el marcador a favor de Benfica.

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Acá el segundo gol de Jhon Durán en Benfica vs Celtic, por Europa League:

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Acá el primer gol de Jhon Durán en Benfica vs Celtic, por Europa League:

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