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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Cuesta y una asistencia agónica para el 2-2 de Vasco da Gama contra Flamengo; pase preciso

Carlos Cuesta y una asistencia agónica para el 2-2 de Vasco da Gama contra Flamengo; pase preciso

El defensor central colombiano, Carlos Cuesta, se vistió de héroe con un gran centro al área en el tiempo de adición en el clásico de Vasco da Gama y Flamengo, en el estadio Maracaná.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
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Carlos Cuesta Vasco da Gama
Carlos Cuesta, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto:
Vasco da Gama Oficial

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