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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández y Richard Ríos dejaron en alto la bandera de Colombia en Europa; honorables

'Cucho' Hernández y Richard Ríos dejaron en alto la bandera de Colombia en Europa; honorables

El delantero y el volante colombiano brillaron con Betis y Benfica, respectivamente, marcando goles. ¡Acá lo que pasó con Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Richard Ríos!

Por: AFP
Actualizado: 3 de may, 2026
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'Cucho' Hernández y Richard Ríos brillaron con Betis y Benfica, respectivamente.
'Cucho' Hernández y Richard Ríos brillaron con Betis y Benfica, respectivamente.
Fotos: Getty Imágenes y X de @SLBenfica

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