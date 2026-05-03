'Cucho' Hernández y Richard Ríos dejaron en alto la bandera de Colombia en Europa; honorables

El delantero brasileño Vinícius Jr. facturó por partida doble para que el Real Madrid se llevara un triunfo de su visita al Espanyol (2-0). Y en Sevilla, el atacante colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández convirtió un doblete en la victoria sobre el Oviedo (3-0) con la que el Real Betis se afianzó en la quinta posición de la tabla. Richard Ríos también se destacó.

'Vini' encadenó tres jornadas viendo puerta para llegar a 15 dianas en 33 partidos de Liga.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Juan Musso – Fernando Costanza, Nahuel Tenaglia, Santiago Bueno – Vinícius Jr., Talisca, Richard Ríos, Rayan – Matheus Cunha, 'Cucho' Hernández, Emersonn.



Arquero:

Juan Musso (Atlético de Madrid/ARG): El argentino volvió a la titularidad en la Liga en el triunfo ante el Valencia (2-0), cosechando su tercer partido imbatido en seis disputados.



Defensores:

Fernando Costanza (Krylia Sovetov/BRA): El lateral firmó su tercer tanto de la campaña en la victoria ante el Spartak de Moscú (2-1) en la Premier League rusa.

Nahuel Tenaglia (Alavés/ARG): El ex de Talleres marcó por primera vez desde la jornada inicial de la Liga, aunque no fue suficiente para evitar la derrota ante el Athletic de Bilbao (4-2).



Santiago Bueno (Wolverhampton/URU): El central facturó para que su equipo, ya descendido, rescatara un punto del empate ante el Sunderland (1-1).

Richard Ríos marcó gol en empate del Benfica contra Famalicao. X de @SLBenfica

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Centrocampistas y extremos:

Vinícius Jr. (Real Madrid/BRA): El brasileño marcó un doblete en la victoria ante el Espanyol (2-0) que evitó que el máximo rival, el Barcelona, se proclamara campeón de manera anticipada.

Talisca (Fenerbahçe/BRA): El brasileño firmó un "hat-trick" en el triunfo ante el Basaksehir (3-1) en la Superliga turca.

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Talisca, que llegó a cien partidos disputados con la camiseta del Fenerbahçe, suma 27 goles y cinco asistencias en 44 partidos disputados en lo que va de la campaña.

La victoria permitió al Fenerbahçe volver a la pelea por el título al llegar a 70 puntos y recortar la distancia con respecto al líder, Galatasaray (74), a sólo cuatro puntos.

"Nuestro objetivo era volver a la senda de la victoria. Queremos clasificarnos a la fase previa de la Champions League, por eso queríamos ganar hoy. Estamos contentos", dijo Talisca a los medios del club.

Richard Ríos (Benfica/COL): El centrocampista 'cafetero' hiló su segundo partido viendo puerta en la Liga de Portugal en la igualada contra el Famalicao (2-2).

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El exjugador del Palmeiras, que suma dos tantos y una asistencia en las últimas dos jornadas disputadas en el campeonato luso, llegó a siete dianas y seis asistencias en 44 partidos disputados en todas las competiciones.

Rayan (Bournemouth/BRA): El extremo, de 19 años, facturó para encaminar el triunfo ante el Crystal Palace (3-0) en la Premier League.

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El exfutbolista del Vasco da Gama suma cuatro dianas en 12 partidos disputados en el campeonato británico.



Delanteros:

Matheus Cunha (Manchester United/BRA): El ariete brasileño marcó para encaminar el triunfo ante el Liverpool (3-2) con el que el Manchester United amarró un boleto a la Champions League.

Cunha facturó por segunda ocasión consecutiva para llegar a nueve tantos en 31 partidos de la Premier League.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en Betis. Foto: Getty Imágenes

'Cucho' Hernández (Real Betis/COL): El atacante colombiano puso fin a una sequía de diez partidos de Liga sin ver puerta con un doblete en la victoria sobre el Oviedo (3-0).

El delantero llegó a diez dianas en 29 partidos disputados en el campeonato español.

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"Hicimos lo que teníamos que hacer: ganar y hacerlo bien. Creo que fue un partido que se nos puso de cara rápido y lo supimos controlar", valoró el colombiano en declaraciones a la televisión española.

Emersonn (Toulouse/BRA): El delantero de 21 años facturó por segunda jornada consecutiva en la victoria fuera de casa ante el Racing de Estrasburgo (2-1).

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El brasileño suma siete dianas y tres asistencias en 30 partidos disputados con la camiseta del Toulouse.