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Gol Caracol  / Neymar inconsolable; así lloró tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

Neymar inconsolable; así lloró tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

El astro brasileño no logró contener las lagrimas tras caer eliminado Brasil del Mundial 2026 a manos de Noruega. Neymar fue el más afectado, vea su llanto aquí.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Neymar con la Selección de Brasil
Neymar con la Selección de Brasil
AFP

Tras la victoria de Noruega 2-1 frente a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, uno de los protagonistas a final del encuentro fue Neymar Júnior que cayó en el suelo desconsolado, por decirle adiós a su posible última cita orbital.

El astro brasileño quien luchó por llegar a estar entre los 26 convocados de Carlo Ancelotti, se le vio destruido en el terreno de juego junto a sus compañeros que trataban de consolarlo.

Vea lo que pasó acá:

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