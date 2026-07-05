Neymar inconsolable; así lloró tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

Tras la victoria de Noruega 2-1 frente a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, uno de los protagonistas a final del encuentro fue Neymar Júnior que cayó en el suelo desconsolado, por decirle adiós a su posible última cita orbital.

El astro brasileño quien luchó por llegar a estar entre los 26 convocados de Carlo Ancelotti, se le vio destruido en el terreno de juego junto a sus compañeros que trataban de consolarlo.

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