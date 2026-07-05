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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras el doblete de Erling Haaland vs Brasil

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras el doblete de Erling Haaland vs Brasil

Erling Haaland dijo presente en la tabla de goleadores para seguir dándole la pelea a Lionel Messi y Kylian Mbappé como los más artilleros del certamen.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Erling Haaland con Noruega
Erling Haaland con Noruega
AFP

Erling Haaland sigue afinado en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y así lo hizo saber este domingo tras su doblete frente a la Selección de Brasil, y que la dejó fuera del certamen, clasificando a los noruegos a los cuartos de final de la máxima cita orbital.

El 'androide' llegó a siete tantos, igualando a Mbappé y Messi como máximos artilleros, luego de que el argentino marcara un tanto frente Cabo Verde también en la fase de dieciseisavos de final, mientra que 'kiki' marcó de penal frente a Paraguay, clasificando a su país a la siguiente fase del torneo.

Gol de Neymar con Brasil
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Erling Haaland, delantero de Noruega, marcó un doblete contra Brasil en el Mundial 2026
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Noruega, con doblete de Erling Haaland, eliminó a Brasil; 2-1 y a cuartos de final del Mundial 2026

7 goles: Haaland (Noruega Messi (Argentina), Mbappé (Francia)
5 goles: Kane (Inglaterra)
4 goles: O. Dembélé (Francia), Oyarzabal (España), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Manzambi (Suiza), Quiñones (México), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)
2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), Bellingham (Inglaterra), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Jiménez (México), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Lukaku (Bélgica), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Pepe (Costa de Marfil), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza), Azzedine Ounahi (Marruecos), Rahimi (Marruecos).
1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Arias (Colombia), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Cabral (Cabo Verde), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Cipenga (República Democrática de Congo), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Duarte (Cabo Verde), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Lamine Yamal (España), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Lautaro Martínez (Argentina), Lisandro Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Ndoye (Suiza), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Perisic (Croacia), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Porro (España), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Tillman (Estados Unidos), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto).

Erling Haaland con Noruega
Erling Haaland con Noruega
AFP

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