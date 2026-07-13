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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Chicho' Arango y la MLS; "un día me choqué con Chiellini y me quedó doliendo varios días"

'Chicho' Arango y la MLS; "un día me choqué con Chiellini y me quedó doliendo varios días"

El atacante colombiano contó curiosa anécdota con la leyenda italiana, en un entrenamiento, cuando militaba en el cuadro norteamericano.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Cristian 'Chicho' Arango y su curiosa historia con Giorgio Chiellini, en LAFC.
Cristian 'Chicho' Arango y su curiosa historia con Giorgio Chiellini, en LAFC.
Foto: AFP.

En una reciente entrevista, para los medios de LAFC; Cristian ‘Chicho’ Arango contó varios detalles de lo que fue su paso por el cuadro norteamericano, relatando varias anécdotas, especialmente con las varias figuras que llegaron al equipo mientras él estuvo ahí.

Y es que, para el futbolista colombiano, el compartir con varias de las figuras en el fútbol mundial, le dio mucho ‘plus’ a su carrera, teniendo en cuenta las experiencias y anécdotas vividas con los jugadores en mención.

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“Con la simple llegada de figuras al equipo, yo creo que te aporta presencia, que te miren diferente, a la hora de ellos entrenarse y prepararse vas notando la clase de liderazgo que tienen”, indicó de entrada el ‘Chicho’, quien fue figura y hasta referente en el cuadro estadounidense.

Pero eso no fue todo, pues Cristian Arango habló de su experiencia con un mexicano, quien llegó como figura a LAFC: “En el caso de Carlitos Vela; él es un gran jugador, le habla a los jóvenes, te acerca al club y aprendí mucho de él, la verdad, estoy muy agradecido. Después del primer año, decíamos que íbamos a ponernos el anillo (de campeones)”.

Sumado a eso, el ‘cafetero’ habló de otro ‘peso pesado’ en el fútbol mundial y que es consideradas como una de las leyendas del fútbol italiano; eso sí, el ‘Chicho’ enfatizó en varias historias que jamás olvidará, como la vez que lo chocaron y le quedó doliendo por varios días.

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“Ya luego encontrarse con un Giorgio Chiellini, que en los entrenamientos era como en el partido, siempre iba con toda; me chocó la cabeza y me quedó doliendo dos días y ahí te das cuenta, si ellos quieren más, yo quiero más”, agregó Arango, en la entrevista con los medios de LAFC.

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