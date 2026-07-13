Franco Armani no solamente habló de River Plate; "en Nacional hice historia"

En medio de lágrimas, el portero Franco Armani se despidió este lunes oficialmente de River Plate, que lo definió como "guardián de una era" por defender el arco durante ocho años y medio en los que conquistó 10 títulos, incluida la histórica Copa Libertadores de 2018.

Pero en es acto, conmovedor y emocionante por demás, el nacido en Casilda también dedicó un espacio para referirse sobre su futuro profesional, que tendrá un nuevo episodio en Nacional de Colombia. Así expresó que "nunca esperé esta posibilidad a esta altura de mi carrera. Se comunicó conmigo Atlético Nacional, que es un equipo en el que hice historia y en el que pasé muchas cosas. Mi último año de carrera lo quería terminar de la mejor manera", explicó el portero, quien obtuvo la nacionalidad colombiana durante su etapa en el Verde.

Se prevé que Armani viaje en los próximos días a Colombia para regresar a Atlético Nacional de Medellín, donde también es considerado un ídolo tras jugar entre 2010 y 2017 y ganar varios títulos, incluida la Copa Libertadores de 2016.

Franco Armani en Atlético Nacional - AFP

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Qué dijo Franco Armani en su despedida de River Plate

"Llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño", contó un emocionado Armani en una rueda de prensa en el estadio Monumental, escenario de varias de sus mejores jornadas.

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"Cuando llegué en 2018 lo hice con una ilusión enorme. No sólo llegaba a uno de los clubes más importantes del mundo, llegaba al club del que fui hincha toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir un sueño que me acompañó desde chico y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa", expresó el portero.

En el inventario de momentos gloriosos, Armani recordó los 10 títulos que conquistó con el club e hizo una mención especial a la Copa Libertadores de 2018 que el Millonario le ganó a Boca Juniors.

"Quedará para toda la vida (...) Aquella inolvidable final en Madrid, ese recuerdo quedará para siempre en mi alma y la historia de River".

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"Me llevo cada abrazo en una celebración, cada atajada acompañado por el rugido del Monumental, cada bandera, cada aplauso", remarcó el histórico portero.

Armani, de 39 años, disputó 366 partidos como arquero de River, con 165 vallas invictas, y un palmarés que también incluye la Recopa Sudamericana 2019, dos títulos de primera división, tres Supercopas Argentinas, una Copa Argentina y dos Trofeos de Campeones.

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La despedida del arquero incluyó un video homenaje en el que el club lo bautizó como "guardián de una era", y el presidente de la entidad, Stefano di Carlo, lo celebró como "el símbolo de una época dorada".