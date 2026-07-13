Sentimental mensaje para James Rodríguez; "nunca dejes de creer en ti, un futuro con posibilidades"

James Rodríguez cumplió 35 años el pasado domingo, pero solamente hasta este lunes apareció un mensaje esperado: el de su mamá María del Pilar Rubio, quien dejó en sus redes sociales unas líneas cargadas de sentimiento y admiración para el '10' de la Selección Colombia, que terminó hace una semana su participación en el Mundial 2026.

Además de las palabras, también compartió para sus seguidores unas fotografías para el recuerdo del futbolista cucuteño y algunas otra de la que parece ser la celebración, junto a Salomé y Samuel, sus hijos.

Mientras que esto sucede, Rodríguez se encuentra a la expectativa por ver si aparecen ofertas para continuar con su carrera deportiva, luego de haber estado en el primer semestre del año en Minnesota de la MLS.

El mensaje para James Rodríguez, firmado por su mamá en su cumpleaños



Hoy celebro tu vida con un corazón lleno de gratitud. Este cumpleaños tiene un significado muy especial para mí, porque siento que Dios y la vida te regalaron un nuevo comienzo. Para mí, este año representa un renacer, una nueva oportunidad para seguir escribiendo una historia llena de sueños, aprendizajes y bendiciones.

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Hay momentos que nos transforman para siempre, y estoy convencida de que este es uno de ellos. Hoy valoro tu vida más que nunca y agradezco a Dios el privilegio de seguir viéndote crecer, luchar y perseguir todo aquello que anhelas.

Me siento inmensamente orgullosa del hombre en el que te has convertido. Tu fortaleza, tu perseverancia y la manera en que enfrentas cada reto me inspiran profundamente. Nunca dejes de creer en ti, porque tienes un corazón noble y un futuro lleno de posibilidades.

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Mi mayor deseo es que Dios te acompañe en cada paso, te llene de salud, paz, amor y sabiduría. Que nunca te falten motivos para sonreír, que tus sueños se hagan realidad y que encuentres felicidad en cada etapa de tu vida.

Gracias por permitirme ser tu mamá. Ese será siempre el mayor regalo de mi vida. Recuerda que, pase lo que pase, siempre tendrás en mí un abrazo, un refugio y un amor incondicional.

James Rodríguez festejando un nuevo año más de vida, junto a su mamá. Fotos: IG de marjajua14.

Feliz cumpleaños, hijo Hoy celebro tu vida con más emoción que nunca y doy gracias por el regalo de poder compartir este camino contigo. Que Dios siga bendiciéndote y guiándote, y que este nuevo año esté lleno de alegrías, éxitos y momentos inolvidables.

Te amo con todo mi corazón. ¡Feliz cumpleaños, hijo!