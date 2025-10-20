Colombiano marca tripleta y supera a Cristiano Ronaldo en tabla de goleadores, en Arabia

Aunque en Arabia la máxima figura es el portugués Cristiano Ronaldo, estrella del club Al Nassr, el ‘show’ se lo está robando el delantero de Magüí Payán, Nariño, pero nacionalizado mexicano Julián Andrés Quiñones.

El atacante de 28 años de edad se lució con una tripleta en el triunfo 1-3 en condición de visitante de su equipo, Al Qadisiya, sobre Neom SC, el pasado domingo 19 de octubre.

Con esta actuación, el jugador que nunca desarrolló su carrera profesionalmente en Colombia, llegó a 6 anotaciones en la tabla de artilleros y rebasó al famoso ‘CR7’, que se quedó con 5.

De esta manera, siguió haciendo gala de su alta efectividad y ayudó a su escuadra a quedar en el segundo lugar de la liga saudí, en la que Al Nassr, elenco de Ronaldo, es líder con 15 puntos de posibles. Al Qadisiya sigue con 13 unidades.



De hecho, los 2 van invictos y se alistan para la próxima jornada, la del viernes 25 de octubre, cuando el conjunto de Quiñones recibirá a Al Okhdood, penúltimo del campeonato, mientras que Al Nassr visitará a Al Hazem.

La supremacía de este par de equipos sobre gigantes de ese país, como Al-Hilal y Al-Ittihad, cuarto y quinto, respectivamente, tiene al certamen más reñido que antes, pues la condición que puso Ronaldo para quedarse y extender su contrato fue pelear por el título, motivo por el que le dieron poder de decisión para avalar la salida de jugadores y reforzar su escuadra en conjunto con el también ‘lusitano’ Jorge Jesús, entrenador.



Colombiano supera a ‘CR7’ en tabla de goleadores de Arabia

Máximos artilleros

1. Joao Félix (POR, Al Nassr): 8 goles

2. Joshua King (NOR, Al Khallej): 7

3. Julián Quiñones (COL, Al Qadisiya): 6

4. Cristiano Ronaldo (POR, Al Nassr: 5)

Posiciones, Liga de Arabia

1. Al Nassr: 15 puntos

2. Al Qadisiya: 13

3. Al Taaawon: 12

4. Al-Hilal: 11

5. Al Ittihad: 10