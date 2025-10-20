El hijo de Cristiano Ronaldo da sus primeros pasos en la selección portuguesa Sub-16

Cristiano Ronaldo Júnior, el primogénito de Cristiano Ronaldo, volverá a las categorías inferiores de Portugal, ya que este lunes fue incluido en la convocatoria de la selección sub-16 para un torneo que se disputará en Turquía.

Según un comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Cristiano Jr, de 15 años, es uno de los 22 convocados de la sub-16 para el Torneo de la Copa de las Federaciones, que se disputará entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre en la ciudad turca de Antalya.

Cristiano Jr, hijo de CR7 AFP

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, debutó en mayo con la sub-15 lusa en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante el país anfitrión (2-3).



En esa competición, lució el dorsal 7 de Cristiano y jugó como extremo izquierdo, la misma posición que su padre al inicio de su carrera.

Y, al igual que Cristiano Ronaldo, 'Júnior' juega en la cantera del Al Nassr saudí, y anteriormente militó en las categorías inferiores del Manchester United y del Juventus de Turín.



Cristiano Ronaldo, "muy orgulloso" tras batir un nuevo récord

Cristiano Ronaldo es el nuevo máximo goleador de Eliminatorias - Foto: AFP

Cristiano Ronaldo dijo este miércoles estar "muy orgulloso" por haber batido con Portugal el récord de mayor número de goles en una fase de clasificación para un Mundial, lo que consideró una "marca única".

"No es ningún secreto que representar a la selección significa mucho para mí y, por eso, estoy muy orgulloso de haber alcanzado esta marca única con Portugal", escribió Cristiano en su perfil de la red social Instagram.

Y añadió: "Gracias a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí. ¡Nos vemos en noviembre para cerrar la clasificación para el Mundial!".

Cristiano, de 40 años, marcó un doblete el martes en el empate ante Hungría (2-2) en Lisboa y alcanzó las 41 dianas en una fase de clasificación para un Mundial, superando al guatemalteco Carlos Ruiz.

Este se suma a la lista de récords batidos por el exdelantero del Real Madrid y actualmente en el Al Nassr saudí, que es el jugador con más goles en la historia, con 948, o el que más partidos y tantos ha marcado por un país, con 225 y 143 respectivamente.