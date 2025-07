Colombiano Nelson Deossa, a fuego en el Mundial de Clubes; datos contundentes

🔎 Nelson Deossa é o líder da Copa do Mundo de Clubes em duelos ganhos pelo chão e faltas sofridas! 🇨🇴🔥



⚔️ 4 jogos (3 titular)

⚽️ 1 gol

✅ 84% acerto no passe (!)

↗️ 64% acerto no passe longo (!)

👟 10 finalizações (5 no gol!)

🦾 24 bolas recuperadas (!)

💪 30 duelos ganhos… pic.twitter.com/yQYLeMtPcQ