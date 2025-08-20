Miguel Borja y su enemistad con el gol: serias dudas en River Plate para enfrentar a Libertad

¿Confiar en que Miguel Borja rompa su enemistad con el arco o apostar por el romance de Sebastián Driussi con el gol? Marcelo Gallardo tiene una elección clave para que su delantera pueda guiar a River Plate el jueves a cuartos de final de la Copa Libertadores.

La ofensiva millonaria se fue en blanco la semana pasada en su visita a Asunción, casa de Libertad, donde argentinos y paraguayos firmaron un pálido 0-0 en el partido de ida de octavos de final.

Para concretar el sueño de bordar su quinta estrella copera, la primera desde 2018, los pupilos del Muñeco deberán afinar la puntería cuando reciban al conjunto gumarelo en el estadio Monumental de Buenos Aires, con más de 80.000 hinchas ilusionados.

Sin el lesionado Maxi Salas, uno de los grandes refuerzos para el remate de temporada, Facundo Colidio parece seguro en el frente de ataque de un River que el domingo rompió una seguidilla de dos partidos sin anotar al vencer 4-2 a Godoy Cruz en el campeonato local.

Tras regresar en enero al club en el que surgió, Driussi anotó dos dianas contra Godoy en su primera aparición en el Torneo Clausura, luego de superar una lesión en el tobillo izquierdo.



"Mostrar su valor"

La molestia marginó al exatacante del Austin de la MLS de buena parte del Mundial de Clubes de Estados Unidos y le hizo perder el puesto en el once, una posición que se había ganado en el primer semestre con siete anotaciones en 22 cotejos.

Además de su reencuentro con la red, el delantero de 29 años, fichado por 11,3 millones de dólares, demostró ante Godoy un mayor entendimiento ofensivo, lo que podría impulsar su vuelta entre los titulares debido al gusto de Gallardo por el balompié elaborado.

"La búsqueda nuestra es ser un muy buen equipo de fútbol, no es ganar y nada más que ganar", afirmó el DT tras el triunfo del fin de semana.

Driussi se impuso a Borja en el once titular en el duelo frente a Godoy Cruz, en el que el Muñeco dispuso de una nómina repleta de suplentes que, sin embargo, venció y garantizó el liderato invicto del Grupo B con 11 puntos en cinco partidos.

Miguel Borja pide perdón a hinchas de River Plate - Foto: AFP

El colombiano, de 32 años, fue de la partida en Asunción pero la presión en su contra no cesa por cuenta de su falta de tino: seis encuentros consecutivos sin anotar.

Con su continuidad en el club de la banda roja cruzada en veremos, el cafetero (siete goles en 34 partidos en 2025) pidió disculpas a la hinchada millonaria y confía en calmar las aguas ante Libertad.

"Los jugadores tienen que mostrar su valor, no solamente por lo que se han ganado, sino también por lo que representa vestir la camiseta de River", evaluó el DT.



Libertad, por el batacazo

Con tino o no de cara a la portería, los de Gallardo parten como grandes favoritos para meterse en la ronda de los ocho mejores de la Copa, en la que marchan imbatibles con tres victorias y cuatro empates.

Pero el Gumarelo, sexto en la liga paraguaya, a ocho puntos del líder Cerro Porteño, viaja a Buenos Aires con la misión de firmar una hazaña histórica.

"Tenemos un partido difícil, pero confío plenamente en estos jugadores, que lo están haciendo muy bien, están dejando todo dentro del campo y eso me pone contento", ponderó el DT Sergio Aquino. "Somos conscientes de que ellos juegan de local con su gente, pero el partido está abierto".

El vencedor del encuentro, que se disputará a las 21H30 locales (00H30 GMT del viernes), probablemente chocará en cuartos con Palmeiras, que goleó en la ida 4-0 a Universitario en Lima.