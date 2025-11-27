Críticas para Jhon Durán, tras juego en Europa League: "Una tarjeta roja completamente innecesaria"

Jhon Durán no terminó el partido que Fenerbahçe igualó a un gol contra Ferencváros por la quinta jornada de la fase de liguilla de la Europa League. El delantero colombiano le metió un codazo a un rival y terminó viendo la tarjeta roja.

Faltaban sólo pocos instantes para que se acabara la contienda en el Sukru Saracoglu Stadium, pero Durán tras un cruce de palabras con Toon Raemaekers, terminó por propinarle un cabezazo; y todo frente a las narices del árbitro. Por supuesto, su conducta fue evaluada después por las principales personalidades del periodismo otomano.

Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, fue expulsado en partido de la Europa League Getty Images

"Jhon Durán es un jugador que el Fenerbahçe tiene muy en cuenta. Mientras todo el club esperaba tu aportación, hoy (jueves) recibiste una tarjeta roja completamente innecesaria en una posición irrelevante", eas fueron las duras palabras del comunicador, Yağız Sabuncuoğlu.



Es la primera cartulina roja para Durán en la presente edición de la Europa League, luego de cinco jornadas disputas. Aunque hay que indicar que el exAston Villa sólo ha jugado tres compromisos, para un total de 63 minutos, no ha marcado ningún gol y tampoco ha generado ninguna asistencia.



Así fue la jugada que le costó la expulsión a Jhon Durán en la Europa League:

¡EL COLOMBIANO DURÁN METIÓ UN CABEZAZO Y SE FUE EXPULSADO ANTE FERENCVAROS!



¡EL COLOMBIANO DURÁN METIÓ UN CABEZAZO Y SE FUE EXPULSADO ANTE FERENCVAROS!

Reacciones desde el Fenerbahçe tras empate en la Europa League

"Estoy orgulloso de todos mis jugadores. Tanto los que empezaron el partido en condiciones difíciles como los que entraron después, todos tuvieron un gran impacto y demostraron su talento. Claro que no es fácil empatar contra un equipo como este después de un empate 1-0. Por lo tanto, estoy contento y orgulloso del rendimiento de los jugadores, pero, por supuesto, queríamos ganar el partido", precisó Domenico Tedesco, director técnico de los 'canarios amarillos', en rueda de prensa y que replican en la web oficial del conjunto turco.