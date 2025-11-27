Jhon Durán, expulsado en la Europa League: le pegó un cabezazo a un jugador de Ferencváros

Jhon Durán no aprende. Este jueves 27 de noviembre, en el estadio Sukru Saracoglu, empezó como suplente en el partido entre Fenerbahce y Ferencváros, por la quien fecha de la Europa League. Al minuto 60, recibió la oportunidad de su entrenador y saltó a la cancha, en reemplazo de Youssef En-Nesyri, con el fin de convertirse en una solución, pero fue un problema.

Cuando transcurría el 90+2', el delantero colombiano se encaró con Toon Raemaekers. Se dijeron de todo y, justo en frente del árbitro, el futbolista 'cafetero' le lanzó un cabezazo al rival, quien cayó al suelo, tomándose el rostro. El juez central se percató de todo y, sin dudarlo dos veces, le mostró la tarjeta roja, siendo la quinta expulsión que sufre en su carrera.

Jhon Durán, atacante colombiano de Fenerbahce, en partido de la Europa League AFP

Expulsión de Jhon Durán, con Fenerbahce vs. Ferencváros, en la Europa League

¡EL COLOMBIANO DURÁN METIÓ UN CABEZAZO Y SE FUE EXPULSADO ANTE FERENCVAROS!



