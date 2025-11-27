Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán, expulsado en la Europa League: le pegó un cabezazo a un jugador de Ferencváros

Jhon Durán, expulsado en la Europa League: le pegó un cabezazo a un jugador de Ferencváros

En los últimos minutos del partido, por la Europa League, el delantero colombiano, Jhon Durán, tuvo una discusión con un rival y todo terminó de la peor manera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, fue expulsado en partido de la Europa League
Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, fue expulsado en partido de la Europa League
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad