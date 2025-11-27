Tilman Palacios le 'rompió el arco' a Washington Aguerre, en América vs. Medellín

Publicidad
América recibió este jueves al Medellín, en cumplimento de la tercera jornada por cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. La 'mechita' se fue adelante en el marcador con un verdadero golazo que fue obra de Tilman Palacios.
Tras un contraataque letal de los dueños de casa, Tilman salió en velocidad con la pelota pegada a los pies, tenía para dar el pase, pero se jugó en la individual y le salió bien. Disparo de media distancia y golazo; Aguerre vio cómo le 'rompían' el arco.
¡AMÉRICA ABRE EL MARCADOR CON UN GOLAZO DE TILMAN PALACIOS! Tremenda definición del atacante 'Escarlata' para poner el 1-0. #LALIGAxWIN 👹⚽🔥🤯 pic.twitter.com/5eBxZRULbu— Win Sports (@WinSportsTV) November 27, 2025