Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tilman Palacios le 'rompió el arco' a Washington Aguerre, en América vs. Medellín

Tilman Palacios le 'rompió el arco' a Washington Aguerre, en América vs. Medellín

Tras un contraataque letal de los dueños de casa, Tilman Palacios salió en velocidad y luego disparó de media distancia, marcando un golazo en el Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de nov, 2025
Tilman Palacios, jugador del América.
Foto captura de pantalla de video

