Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Liga BetPlay 2025-II, tras América 2-1 Medellín

Este jueves se terminó la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II con el segundo partido del Grupo A, enfrentando a América de Cali e Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero.
El triunfo fue 2-1 para los vallecaucanos sobre los antioqueños, gracias a las anotaciones de Tilman Palacios y Adrián Ramos. Para los 'poderosos' había marcado Brayan León.
Cuando todo estaba empatado en el Pascual Guerrero, el defensor del Independiente Medellín, Kevin Mantilla, vio la segunda amarilla y se fue expulsado al minuto 83. Dos minutos después el América aprovechó la superioridad numérica y consiguió la victoria.
Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que empataron 1-1 el miércoles, estuvieron pendientes a este compromiso, ya que los 'escarlatas' se acercan y siguen luchando por ese cupo a la final.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Junior
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
|Atlético Nacional
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|América
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|Medellín
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Tolima
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|Bucaramanga
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|Santa Fe
|3
|1
|0
|2
|4
|3
|+1
|3
|Fortaleza
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3