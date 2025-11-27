Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A de Liga BetPlay 2025-II, tras América 2-1 Medellín

Este jueves se terminó la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II con el segundo partido del Grupo A, enfrentando a América de Cali e Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero.

El triunfo fue 2-1 para los vallecaucanos sobre los antioqueños, gracias a las anotaciones de Tilman Palacios y Adrián Ramos. Para los 'poderosos' había marcado Brayan León.

Cuando todo estaba empatado en el Pascual Guerrero, el defensor del Independiente Medellín, Kevin Mantilla, vio la segunda amarilla y se fue expulsado al minuto 83. Dos minutos después el América aprovechó la superioridad numérica y consiguió la victoria.

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que empataron 1-1 el miércoles, estuvieron pendientes a este compromiso, ya que los 'escarlatas' se acercan y siguen luchando por ese cupo a la final.



Tabla de posiciones cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II:

Grupo A

Club PJ G E P GF GC DG Pts Junior 3 1 2 0 3 2 +1 5 Atlético Nacional 3 1 2 0 2 1 +1 5 América 3 1 1 1 3 3 0 4 Medellín 3 0 1 2 1 3 -2 1

Grupo B